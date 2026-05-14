ВИДЕО. Тренер Эспаньола разрыдался после первой победы за полгода

В начале и середине сезона в Ла Лиге «Эспаньол» выглядел очень уверенно и вел борьбу за место в Лиге чемпионов. Но в 2026 году команда забыла, как побеждать, и в среду впервые за 143 дня набрала три очка. Это случилось в матче 36-го тура против «Атлетика» (2:0).

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес расплакался после этого успеха. Примечательно, что столь затяжная серия неудач не вынудила руководство «Эспаньола» отправить наставника в отставку.

Плотность в турнирной таблице чемпионата Испании просто невероятная: между восьмой командой (место в еврокубках) и 19-й (зона вылета) всего пять очков.