СЛОТ: «Есть все основания полагать, что я и дальше буду тренером Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот уверен, что останется на своей должности и в начале следующего сезона.

«Я не думаю, что принимаю это решение в одиночку. Но у меня есть все основания полагать, что я буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне. Во-первых, у меня контракт с этим клубом, а во-вторых, я вижу это по нашим переговорам. Таково мое мнение.

Если сравнивать с прошлым сезоном, то этот определенно не был удачным, и критика вполне объяснима. И я думаю, что все мы получили свою долю критики, и под «всеми» я подразумеваю игроков, тренера и других людей в клубе», – заявил Слот.

После триумфа в чемпионате год назад «Ливерпуль» получил усиление почти на полмиллиарда евро, но выступил неудачно. «Красные» идут только на четвертом месте в чемпионате Англии.