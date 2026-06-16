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  4. Довбик получил роскошный вариант трансфера. Но есть опасения
Англия
16 июня 2026, 05:02 |
349
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Довбик получил роскошный вариант трансфера. Но есть опасения

«Эвертон» по-прежнему интересуется украинцем

16 июня 2026, 05:02 |
349
0
Довбик получил роскошный вариант трансфера. Но есть опасения
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Артем Довбик оказался в сфере интересов «Эвертона», однако в Англии сомневаются, что нападающий «Ромы» идеально подойдет команде Дэвида Мойеса.

По информации местных СМИ, мерсисайдцы продолжают следить за украинским нападающим после зимнего интереса к игроку.

В сезоне-2025/26 Довбик провел 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Часть сезона украинец пропустил из-за травм.

Журналисты отмечают, что сильные стороны Довбика лучше всего раскрываются в командах, которые активно используют подачи и игру через штрафную площадь. В то же время статистика «Эвертона» свидетельствует о том, что команда Моеса не относится к клубам, которые регулярно создают большое количество моментов через фланги.

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Эвертон Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: Goodison news
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