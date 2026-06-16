Довбик получил роскошный вариант трансфера. Но есть опасения

Артем Довбик оказался в сфере интересов «Эвертона», однако в Англии сомневаются, что нападающий «Ромы» идеально подойдет команде Дэвида Мойеса.

По информации местных СМИ, мерсисайдцы продолжают следить за украинским нападающим после зимнего интереса к игроку.

В сезоне-2025/26 Довбик провел 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Часть сезона украинец пропустил из-за травм.

Журналисты отмечают, что сильные стороны Довбика лучше всего раскрываются в командах, которые активно используют подачи и игру через штрафную площадь. В то же время статистика «Эвертона» свидетельствует о том, что команда Моеса не относится к клубам, которые регулярно создают большое количество моментов через фланги.