Экс-тренер Франции – о документалке Netflix: «Изнасилование моей души»

В среду стриминговая платформа Netflix выпустила документальный фильм о фиаско сборной Франции по футболу на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке. Документальный фильм уже вызвал значительные споры, в частности, из-за публикации нескольких отрывков из дневника главного тренера Раймона Доменека.

Специалист выступил с осуждением Netflix и документального фильма, назвав его «гнусной свалкой» и «изнасилованием его души», описав фильм как «крайне жестокое обвинение против меня лично», «полностью предвзятый и отвратительно необъективный». 74-летний бывший тренер также объяснил, что Netflix обещал ему право ознакомиться с фильмом до публикации, чего он так и не получил.

В Netflix ответили Раймону Доменеку, что документальный фильм «был создан с целью представить различные точки зрения». К тому же экс-тренер получил деньги за право использовать его дневник.

На турнире в Африке сборная Франции, на тот момент девятая команда в рейтинге ФИФА, набрала одно очко в группе с Уругваем, Мексикой и ЮАР.