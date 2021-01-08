Раймон ДОМЕНЕК: «Хотел бы подписать Марадону, но он мертв»

Новый наставник «Нанта» Раймон Доменек прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Лиона» Жеан Лукас решил перейти не в его команду, а в «Брест»:

«Жеана Лукаса здесь нет, он в Бресте. Я хотел бы подписать Диего Марадону, но он мёртв. Такова жизнь. Я слишком скован во время трансферного окна».

Напомним, Доменек был назначен на пост главного тренера «Нанта» 26 декабря. С 2004 по 2010 годы он возглавлял сборную Франции, с которой вышел в финал чемпионата мира 2006 года.