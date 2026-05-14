Не тратьте мое время! Зверев наехал на известный телеканал. Что произошло?

Немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 3) был возмущен из-за своего отсутствия на видео на канале Tennis Channel.

В социальных сетях телеканала было опубликовано развлекательное видео, где теннисисты и теннисистки пытаются правильно написать римские числа.

Зверев оставил комментарий, спрашивая, почему его каждый раз вырезают, когда он правильно отвечает на вопрос.

Немец появляется несколько раз на видео, но не видно, решает ли он самую сложную головоломку. Видимо это и возмутило теннисиста.

«Просто случайный вопрос. Почему я участвую во всех этих играх и рекламных акциях, но каждый раз, когда у меня все получается и я все делаю правильно, вы меня вырезаете? Я просто спрашиваю: вам интересно заставлять меня тратить время зря, или вы делаете это в надежде, что я провалюсь, чтобы вы могли на это указать? Я знаю, что есть игроки, которых вы ненавидите, а есть те, кого вы любите, так что хватит тратить мое время. Спасибо».

Позже, вероятно, теннисист удалил свой комментарий.