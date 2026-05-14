Английский клуб рискует потерять финал. Жалоба дошла до лиги

Финал плей-офф за выход в Английскую Премьер-лигу между клубами «Халл Сити» и «Саутгемптон» оказался под угрозой срыва.

Английская футбольная лига (EFL) начала расследование в отношении выхода «Саутгемптона» в финал. «Святые» прошли «Мидлсбро» в полуфинале по сумме двух матчей (2:1), однако сделали это не совсем честным путем.

«Саутгемптон» был обвинен в шпионаже после официальной жалобы «Мидлсбро» накануне первого матча. Согласно правилам, клуб не имеет права следить за тренировками соперника менее чем за 72 часа до начала игры.

EFL активно занимается ситуацией и рассматривает возможные санкции, включая отстранение «Саутгемптона» от участия в плей-офф.

После признания вины «святых» футболисты «Мидлсбро» вернулись к тренировкам, ожидая исключения соперника из борьбы за выход в АПЛ.

Финальный матч плей-офф должен состояться 23 мая. Дальнейшая судьба главного матча решится в ближайшее время.