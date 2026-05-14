Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Английский клуб рискует потерять финал. Жалоба дошла до лиги
Англия
14 мая 2026, 18:40 | Обновлено 14 мая 2026, 19:08
991
3

Английский клуб рискует потерять финал. Жалоба дошла до лиги

У «Саутгемптона» большие проблемы

14 мая 2026, 18:40 | Обновлено 14 мая 2026, 19:08
991
3 Comments
Английский клуб рискует потерять финал. Жалоба дошла до лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Финал плей-офф за выход в Английскую Премьер-лигу между клубами «Халл Сити» и «Саутгемптон» оказался под угрозой срыва.

Английская футбольная лига (EFL) начала расследование в отношении выхода «Саутгемптона» в финал. «Святые» прошли «Мидлсбро» в полуфинале по сумме двух матчей (2:1), однако сделали это не совсем честным путем.

«Саутгемптон» был обвинен в шпионаже после официальной жалобы «Мидлсбро» накануне первого матча. Согласно правилам, клуб не имеет права следить за тренировками соперника менее чем за 72 часа до начала игры.

EFL активно занимается ситуацией и рассматривает возможные санкции, включая отстранение «Саутгемптона» от участия в плей-офф.

После признания вины «святых» футболисты «Мидлсбро» вернулись к тренировкам, ожидая исключения соперника из борьбы за выход в АПЛ.

Финальный матч плей-офф должен состояться 23 мая. Дальнейшая судьба главного матча решится в ближайшее время.

По теме:
Действующий тренер клуба АПЛ. Известно, кто заменит Моуринью в Бенфике
Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионшип Английская Премьер-лига Саутгемптон Мидлсбро Халл Сити скандал
Андрей Витренко Источник: BBC
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Теннис | 13 мая 2026, 23:23 96
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме

Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии

Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины
Футбол | 14 мая 2026, 13:07 72
Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины
Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины

Команды сыграют 16 мая на стадионе имени Валерия Лобановского

Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Футбол | 14.05.2026, 08:15
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Теннис | 13.05.2026, 23:53
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
МАТВИЙЧЕНКО: «Полтаве нет разницы – играть против ЛНЗ, Динамо или Шахтера»
Футбол | 14.05.2026, 19:06
МАТВИЙЧЕНКО: «Полтаве нет разницы – играть против ЛНЗ, Динамо или Шахтера»
МАТВИЙЧЕНКО: «Полтаве нет разницы – играть против ЛНЗ, Динамо или Шахтера»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Галл-сіті виглядають як чмо, обісралися та шукають шляхи , хоча вихід у АПЛ великі гроші ,тут всі засоби гарні
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
А що то заборонено? В нікчемному динамо завжди так роблять, особливо до команд, які базуються в Києві
Ответить
-2
Популярные новости
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 22:27 5
Теннис
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
Футбол
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
13.05.2026, 08:38 4
Футбол
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 2
Футбол
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 2
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
14.05.2026, 15:10 12
Футбол
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем