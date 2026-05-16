Третья попытка. Сборная из Океании объявила состав на чемпионат мира 2026

Футбольная ассоциация Новой Зеландии представила заявку сборной на исторический чемпионат мира 2026 года, который пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Среди 26 футболистов наиболее известным является нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд, который будет выполнять роль капитана сборной.

Помимо Вуда, в заявку также вошли еще шестеро игроков, выступающих в английской лиге. Большинство футболистов Новой Зеландии представляют клубы чемпионата Австралии.

Новая Зеландия вышла на свой третий чемпионат мира, где будет играть в группе G против Бельгии, Ирана и Египта.

Заявка сборной Новой Зеландии на ЧМ-2026:

Вратари: Макс Крокомб («Миллуолл»), Алекс Полсен («Лехия»), Майкл Вуд («Окленд»).

Защитники: Тимоти Пейн («Веллингтон Финикс»), Фрэнсис де Врис («Окленд»), Тайлер Биндон («Шеффилд Юнайтед»), Майкл Боксолл («Миннесота»), Либерато Какаче («Рексем»), Нандо Пейнекер («Окленд»), Финн Серман («Портленд Тимберс»), Томми Смит («Брейнтри Таун»).

Полузащитники: Каллан Эллиотт («Окленд»), Джо Белл («Викинг»), Мэттью Гарбетт («Питерборо»), Марко Стаменич («Суонси»), Сарприт Сингх («Веллингтон Финикс»), Алекс Руфер («Веллингтон Финикс»), Райан Томас («Зволле»), Элайджа Джаст («Мотеруэлл»), Бен Олд («Сент-Этьен»), Каллум Маккоуэт («Силькеборг»).

Нападающие: Крис Вуд («Ноттингем Форест»), Коста Барбарусес («Вестерн Сидней»), Бен Уэйн («Порт Вейл»), Джесси Ренделл («Окленд»), Лаклан Байлисс («Ньюкасл Джетс»).