Третья попытка. Сборная из Океании объявила состав на чемпионат мира 2026
Новая Зеландия впервые за 16 лет пробилась на мундиаль
Футбольная ассоциация Новой Зеландии представила заявку сборной на исторический чемпионат мира 2026 года, который пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.
Среди 26 футболистов наиболее известным является нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд, который будет выполнять роль капитана сборной.
Помимо Вуда, в заявку также вошли еще шестеро игроков, выступающих в английской лиге. Большинство футболистов Новой Зеландии представляют клубы чемпионата Австралии.
Новая Зеландия вышла на свой третий чемпионат мира, где будет играть в группе G против Бельгии, Ирана и Египта.
Заявка сборной Новой Зеландии на ЧМ-2026:
Вратари: Макс Крокомб («Миллуолл»), Алекс Полсен («Лехия»), Майкл Вуд («Окленд»).
Защитники: Тимоти Пейн («Веллингтон Финикс»), Фрэнсис де Врис («Окленд»), Тайлер Биндон («Шеффилд Юнайтед»), Майкл Боксолл («Миннесота»), Либерато Какаче («Рексем»), Нандо Пейнекер («Окленд»), Финн Серман («Портленд Тимберс»), Томми Смит («Брейнтри Таун»).
Полузащитники: Каллан Эллиотт («Окленд»), Джо Белл («Викинг»), Мэттью Гарбетт («Питерборо»), Марко Стаменич («Суонси»), Сарприт Сингх («Веллингтон Финикс»), Алекс Руфер («Веллингтон Финикс»), Райан Томас («Зволле»), Элайджа Джаст («Мотеруэлл»), Бен Олд («Сент-Этьен»), Каллум Маккоуэт («Силькеборг»).
Нападающие: Крис Вуд («Ноттингем Форест»), Коста Барбарусес («Вестерн Сидней»), Бен Уэйн («Порт Вейл»), Джесси Ренделл («Окленд»), Лаклан Байлисс («Ньюкасл Джетс»).
Our FIFA World Cup squad. pic.twitter.com/dWzpRSJh42— New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) May 13, 2026
