16 мая 2026, 16:18 | Обновлено 16 мая 2026, 16:21
Тигры Азии. Южная Корея назвала состав на ЧМ-2026: Сон Хин Мин в заявке?

Федерация футбола Южной Кореи объявила список из 26 футболистов, которые отправятся со сборной на чемпионат мира 2026 года.

Главной звездой азиатской команды на мундиале станет Сон Хын Мин из «Лос-Анджелеса», который примет участие уже в своем четвертом чемпионате мира.

Также в списке присутствуют центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ и нападающий ПСЖ Ли Кан Ин.

Особенно непримечательно выглядит вратарская линия Южной Кореи, поскольку все три голкипера выступают в Азии.

По итогам жеребьевки Южная Корея попала в группу A, где сыграет против Чехии, Мексики и ЮАР.

Заявка сборной Южной Кореи на ЧМ-2026:

Вратари: Чо Хен У («Ульсан»), Ким Сын Гю («Токио»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендэ Моторс»).

Защитники: Ким Мин Джэ («Бавария»), Чо Ю Мин («Аль-Шарджа»), Ли Хан Бом («Мидтьюлланн»), Ким Тхэ Хён («Касима Антлерс»), Пак Джин Соб («Чжэцзян»), Ли Ки Хек («Канвон»), Ли Тхэ Сок («Аустрия» Вена), Соль Ен У («Црвена Звезда»), Йенс Кастроп («Боруссия» Менхенгладбах), Ким Мун Хван («Тэджон Ситизен»).

Полузащитники: Ян Хен Джун («Селтик»), Пэк Сын Хо («Бирмингем»), Хван Ин Бом («Фейеноорд»), Ким Чжин Гю («Чонбук Хёндэ Моторс»), Пэ Чжун Хо («Сток Сити»), Ом Джи Сон («Суонси»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), Ли Дон Ген («Ульсан»), Ли Чжэ Сон («Майнц»), Ли Кан Ин (ПСЖ).

Нападающие: О Хен Гю («Бешикташ»), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»), Чо Гю Сон («Мидтьюлланд»).

