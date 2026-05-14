Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов встретился с главным тренером команды Ардой Тураном, а также с генеральным и спортивным директорами клуба Сергеем Палкиным и Дарио Срной.

«Генеральный директор, спортивный директор и главный тренер презентовали президенту ФК «Шахтер» чемпионский кубок и золотые медали, а также обсудили итоги сезона и планы команды на будущее», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В сезоне УПЛ 2025/26 «Шахтер» набрал 69 очков в 28 матчах и уже гарантировал себе чемпионский титул.

ФОТО. Ахметов провел встречу с Тураном, Срной и Палкиным