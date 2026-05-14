Победный график Игоря Костюка один из худших среди тренеров Динамо
Наставник киевлян отпраздновал 10-ю викторию в УПЛ только в 15-м матче
«Динамо» в поединке с «Колосом» (2:1) одержало 10-ю победу в чемпионатах Украины под руководством Игоря Костюка. Юбилейную викторию наставник киевлян отпраздновал, можно сказать, поздновато - только в 15 матче. Среди «коучей» бело-синих больше игр на достижение этого рубежа понадобилось лишь Олегу Блохину, Александру Хацкевичу - по 16 и Йожефу Сабо - 18.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Количество матчей на первые 10 побед в УПЛ тренеров Динамо
|
Матч
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
11-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
24.05.1997
|
Таврия (г)
|
3:1
|
11-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
20.11.2005
|
Металлург З (г)
|
2:1
|
11-й
|
Юрий СЕМИН
|
11.05.2008
|
Ворскла (д)
|
2:1
|
11-й
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
24.10.2009
|
Днепр (г)
|
2:0
|
12-й
|
Николай ПАВЛОВ
|
22.06.1995
|
Кривбасс (г)
|
1:0
|
12-й
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
11.12.2023
|
Оболонь (д)
|
2:0
|
13-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
28.09.2002
|
Полиграфтехника (д)
|
2:0
|
14-й
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
23.05.1992
|
Буковина (д)
|
1:0
|
14-й
|
Михаил ФОМЕНКО
|
13.06.1993
|
Заря (д)
|
4:0
|
14-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
18.10.2014
|
Говерла (г)
|
4:0
|
14-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
13.02.2021
|
Олимпик (д)
|
3:1
|
15-й
|
Игорь КОСТЮК
|
13.05.2026
|
Колос (д)
|
2:1
|
16-й
|
Олег БЛОХИН
|
20.04.2013
|
Заря (г)
|
5:0
|
16-й
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
26.11.2017
|
Сталь Км (г)
|
2:0
|
18-й
|
Йожеф САБО
|
11.06.1994
|
Металлург З (г)
|
1:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Изаки Силва может перейти в «Ювентус»
Футболисты житомирского клуба смогут заработать от трех до четырех миллионов условных единиц