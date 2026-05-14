Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 14:46 | Обновлено 14 мая 2026, 14:53
Победный график Игоря Костюка один из худших среди тренеров Динамо

Наставник киевлян отпраздновал 10-ю викторию в УПЛ только в 15-м матче

ФК Динамо. Игорь Костюк

«Динамо» в поединке с «Колосом» (2:1) одержало 10-ю победу в чемпионатах Украины под руководством Игоря Костюка. Юбилейную викторию наставник киевлян отпраздновал, можно сказать, поздновато - только в 15 матче. Среди «коучей» бело-синих больше игр на достижение этого рубежа понадобилось лишь Олегу Блохину, Александру Хацкевичу - по 16 и Йожефу Сабо - 18.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 10 побед в УПЛ тренеров Динамо

Матч

Тренер

Дата

Соперник

Счет

11-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

24.05.1997

Таврия (г)

3:1

11-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

20.11.2005

Металлург З (г)

2:1

11-й

Юрий СЕМИН

11.05.2008

Ворскла (д)

2:1

11-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

24.10.2009

Днепр (г)

2:0

12-й

Николай ПАВЛОВ

22.06.1995

Кривбасс (г)

1:0

12-й

Александр ШОВКОВСКИЙ

11.12.2023

Оболонь (д)

2:0

13-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

28.09.2002

Полиграфтехника (д)

2:0

14-й

Анатолий ПУЗАЧ

23.05.1992

Буковина (д)

1:0

14-й

Михаил ФОМЕНКО

13.06.1993

Заря (д)

4:0

14-й

Сергей РЕБРОВ

18.10.2014

Говерла (г)

4:0

14-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

13.02.2021

Олимпик (д)

3:1

15-й

Игорь КОСТЮК

13.05.2026

Колос (д)

2:1

16-й

Олег БЛОХИН

20.04.2013

Заря (г)

5:0

16-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

26.11.2017

Сталь Км (г)

2:0

18-й

Йожеф САБО

11.06.1994

Металлург З (г)

1:0
