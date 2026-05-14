СВИТОЛИНА: Победа над Рыбакиной? Я использовала свой план Б, и он сработал

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Риме:

– Элина, очевидно, что это был очень тяжелый матч, но выход в полуфинал здесь впервые с 2018 года – это, наверное, особые эмоции. Тем более, когда на пути удается обыграть такую теннисистку, как Елена Рыбакина.

– Да, безусловно, я очень счастлива. Мне нравится играть здесь, в Риме, нравится возвращаться в этот город – все здесь делает этот турнир особенным для меня. Конечно, два титула на этом турнире оставили много приятных воспоминаний, поэтому я стараюсь задержаться здесь как можно дольше. Я очень довольна своим сегодняшним выступлением. Елена – замечательная чемпионка, и сегодня мне действительно нужно было показать свой лучший уровень и правильный настрой. Поэтому я просто рада, что сумела справиться с нервами в концовке.

– И было видно, насколько много для вас значила эта победа. За матч вы отыграли 16 брейк-пойнтов, что свидетельствует о том, насколько хорошо вы защищались и возвращались в игру в сложные моменты. Но мне кажется, что во втором и третьем сетах вы также очень здорово принимали ее подачу и создавали для нее серьезные проблемы. А против Рыбакиной это всегда непросто. Насколько вы гордитесь тем, что сумели выдержать это давление и усложнить ей игру?

– Здесь довольно медленные условия, и это нужно учитывать, пытаться находить тактические решения и способы, как создать проблемы сопернице. Я очень довольна тем, как смогла перестроиться после проигранного первого сета. Это было непросто, но в этой ситуации я использовала свой план Б, и он сработал. Думаю, сегодня я очень хорошо двигалась по корту. Мне удалось придерживаться игрового плана и хорошо реализовать его во втором и третьем сетах.

– В полуфинале вас теперь ждет Ига Свентек – еще одна очень сложная соперница. Вы хорошо знаете игру друг друга, а ваш последний матч на грунте был, кажется, на Ролан Гаррос в прошлом году. Чего вы ожидаете от нее на этом покрытии?

– Она всегда показывает свой лучший теннис на грунте. Конечно, она выиграла здесь очень много титулов, как и на Ролан Гаррос. Я хорошо знаю ее игру, и сейчас для меня главное – восстановиться после сегодняшнего матча, потом обсудить все с тренером, подготовить план на игру и постараться реализовать его как можно лучше.

14 мая Свитолина сыграет против Иги Свентек в полуфинале тысячника в столице Италии. Встреча начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву.