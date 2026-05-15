  Эксперт: «Шахтер решил вернуть систему Луческу. И это работает»
15 мая 2026, 16:58 | Обновлено 15 мая 2026, 17:02
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что Шахтер вернулся к работе с молодыми бразильцами, которых готов продавать, потому что на их месте уже есть другие игроки.

«Шахтер умеет работать с бразильцами. Снова это делает и находит игроков, которых пропускают гранды Европы. Сейчас Шахтер хочет снова сделать ту систему, которая была 15 лет назад при Луческу».

«Бразильца продал – уже есть ему замена. Потихоньку юным бразильцам дают время – и они раскрываются. Посмотрите на Изаки, Эгиналду, Феррейру, Невертона. Им всем 18-21 год. Система работает», – сказал Вацко.

Шахтер уже подтвердил подписание летнего новичка – бразильца Бруниньо.

Шахтер Донецк Виктор Вацко Мирча Луческу Украинская Премьер-лига
