Эксперт: «Шахтер решил вернуть систему Луческу. И это работает»
Команда успешно работает с бразильцами
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что Шахтер вернулся к работе с молодыми бразильцами, которых готов продавать, потому что на их месте уже есть другие игроки.
«Шахтер умеет работать с бразильцами. Снова это делает и находит игроков, которых пропускают гранды Европы. Сейчас Шахтер хочет снова сделать ту систему, которая была 15 лет назад при Луческу».
«Бразильца продал – уже есть ему замена. Потихоньку юным бразильцам дают время – и они раскрываются. Посмотрите на Изаки, Эгиналду, Феррейру, Невертона. Им всем 18-21 год. Система работает», – сказал Вацко.
Шахтер уже подтвердил подписание летнего новичка – бразильца Бруниньо.
