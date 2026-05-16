Дженоа принял решение после желания Малиновского уйти из клуба

«Дженоа» готовится к возможному уходу украинского полузащитника Руслана Малиновского, которым интересуется «Трабзонспор».

По информации Tuttosport, спортивный директор генуэзцев внимательно следит за Адрианом Лисо. 20-летний полузащитник принадлежит «Сарагосе», но «Хетафе» планирует выкупить его контракт за 3 миллиона евро.

После этого испанский клуб может начать переговоры с «Дженоа», который готов заплатить около 6 миллионов евро за перспективного футболиста.

Также сообщается, что Калеб Экубан близок к продлению контракта с «Дженоа» до 2028 года.