Дженоа принял решение после желания Малиновского уйти из клуба
Его может заменить Лисо
«Дженоа» готовится к возможному уходу украинского полузащитника Руслана Малиновского, которым интересуется «Трабзонспор».
По информации Tuttosport, спортивный директор генуэзцев внимательно следит за Адрианом Лисо. 20-летний полузащитник принадлежит «Сарагосе», но «Хетафе» планирует выкупить его контракт за 3 миллиона евро.
После этого испанский клуб может начать переговоры с «Дженоа», который готов заплатить около 6 миллионов евро за перспективного футболиста.
Также сообщается, что Калеб Экубан близок к продлению контракта с «Дженоа» до 2028 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист покинет «Полесье»
Элина в трех сетах одержала победу над Игой и поборется за трофей с Коко Гауфф