Футболист сборной Украины обсудил с Буткевичем будущее в составе Полесья

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк и президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич обсудили будущее футболиста в составе клуба Украинской Премьер-лиги.

Известный функционер предложил продлить контракт, срок которого истекает после завершения нынешнего сезона. Предыдущие переговоры провалились из-за финансовых требований вингера.

Гуцуляк взял одну неделю на размышления, после чего должен дать окончательный ответ Буткевичу. Украинский вингер склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в Европе, но не имеет привлекательных предложений.

Алексей имеет два варианта – либо продлить сотрудничество на условиях, которые ниже желаемых, либо дождаться приглашения от иностранного клуба и тогда покинуть Украину.

В сезоне 2025/26 Гуцуляк провел 30 матчей в составе житомирского клуба, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость вингера составляет три миллиона евро.