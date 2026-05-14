Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист сборной Украины обсудил с Буткевичем будущее в составе Полесья
Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 10:51 | Обновлено 14 мая 2026, 12:03
2218
0

Футболист сборной Украины обсудил с Буткевичем будущее в составе Полесья

Алексей Гуцуляк взял неделю для размышлений о потенциальном продлении контракта с «Полесьем»

14 мая 2026, 10:51 | Обновлено 14 мая 2026, 12:03
2218
0
Футболист сборной Украины обсудил с Буткевичем будущее в составе Полесья
ФК Полесье Житомир. Геннадий Буткевич

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк и президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич обсудили будущее футболиста в составе клуба Украинской Премьер-лиги.

Известный функционер предложил продлить контракт, срок которого истекает после завершения нынешнего сезона. Предыдущие переговоры провалились из-за финансовых требований вингера.

Гуцуляк взял одну неделю на размышления, после чего должен дать окончательный ответ Буткевичу. Украинский вингер склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в Европе, но не имеет привлекательных предложений.

Алексей имеет два варианта – либо продлить сотрудничество на условиях, которые ниже желаемых, либо дождаться приглашения от иностранного клуба и тогда покинуть Украину.

В сезоне 2025/26 Гуцуляк провел 30 матчей в составе житомирского клуба, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость вингера составляет три миллиона евро.

По теме:
Ближайший тур станет решающим для игрока Динамо в Карпатах
Ротань может переманить в Полесье игрока Шахтера, который не нужен Турану
Кудровка – Рух. Стали известны стартовые составы на игру
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Геннадий Буткевич Алексей Гуцуляк продление контракта
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда Малиновский покинет Серию А. Уедет к украинцам
Футбол | 14 мая 2026, 10:10 1
Стало известно, когда Малиновский покинет Серию А. Уедет к украинцам
Стало известно, когда Малиновский покинет Серию А. Уедет к украинцам

Полузащитник сборной Украины посетит Турцию, чтобы подписать контракт с «Трабзонспором»

Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Футбол | 14 мая 2026, 08:15 11
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет

Изаки Силва может перейти в «Ювентус»

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Футбол | 14.05.2026, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Трибуна сгорела за 270 секунд. Трагедия, изменившая английский футбол
Футбол | 13.05.2026, 11:49
Трибуна сгорела за 270 секунд. Трагедия, изменившая английский футбол
Трибуна сгорела за 270 секунд. Трагедия, изменившая английский футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 13.05.2026, 18:29
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 19
Футбол
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
13.05.2026, 07:37 49
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 2
Футбол
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 58
Бокс
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
13.05.2026, 04:27 26
Футбол
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 22:27 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем