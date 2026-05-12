  4. Футболист сборной Украины планирует покинуть Полесье и уехать за границу
12 мая 2026, 12:37 | Обновлено 12 мая 2026, 12:44
Футболист сборной Украины планирует покинуть Полесье и уехать за границу

Алексей Гуцуляк не собирается продлевать сотрудничество с житомирским клубом

ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк

Вингер житомирского «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк не планирует оставаться в Премьер-лиге после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык:

«Гуцуляк хочет выехать за границу. На него оказала большое влияние история прошлой зимы, когда его сознательно перевели в дубль, сняли бронирование и таким образом пытались давить на него, чтобы он принял те условия, которые предлагало «Полесье».

Эта история с продлением контракта повлияла на вингера и он хотел бы уехать играть за границу в сильный чемпионат, но пока нет предложений, которые могли бы удовлетворить его запросы».

В нынешнем сезоне Гуцуляк провел 30 матчей в составе житомирского клуба, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Контракт вингера истекает 30 июня, а трансферная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич планирует сохранить игрока сборной Украины в составе «волков», поэтому сделал предложение о продлении сотрудничества.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Игорь Цыганык трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганык
Трансферна вартість - 3 мільйони?   
Замало для гравця, який забив за збірну 6 голів
