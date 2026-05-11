Буткевич предложил игроку сборной Украины продолжить карьеру в Полесье
Алексей Гуцуляк имеет последнюю возможность остаться в составе житомирского клуба
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич инициировал возобновление переговоров с вингером сборной Украины Алексеем Гуцуляком о продлении сотрудничества.
Контракт 28-летнего футболиста истекает после завершения нынешнего сезона, однако «волки» планируют сохранить в составе команды одного из ключевых исполнителей.
Во время зимнего трансферного окна стороны пытались обсудить финансовые условия нового соглашения, но тогда все контакты оказались неудачными и Гуцуляк был даже временно отстранен от первой команды.
По информации источника, Буткевич сделал последнее предложение о дальнейшем сотрудничество, а вингер взял время на размышления. Окончательное решение футболист должен принять в ближайшие неделю-две.
В сезоне 2025/26 Гуцуляк провел 30 матчей в футболке житомирского клуба, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость вингера составляет три миллиона евро.
