Буткевич предложил игроку сборной Украины продолжить карьеру в Полесье

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич инициировал возобновление переговоров с вингером сборной Украины Алексеем Гуцуляком о продлении сотрудничества.

Контракт 28-летнего футболиста истекает после завершения нынешнего сезона, однако «волки» планируют сохранить в составе команды одного из ключевых исполнителей.

Во время зимнего трансферного окна стороны пытались обсудить финансовые условия нового соглашения, но тогда все контакты оказались неудачными и Гуцуляк был даже временно отстранен от первой команды.

По информации источника, Буткевич сделал последнее предложение о дальнейшем сотрудничество, а вингер взял время на размышления. Окончательное решение футболист должен принять в ближайшие неделю-две.

В сезоне 2025/26 Гуцуляк провел 30 матчей в футболке житомирского клуба, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость вингера составляет три миллиона евро.