В ЛНЗ приняли важное решение, переманив очередного специалиста из Руха

Черкасский ЛНЗ планирует усилить менеджерское звено клуба, переманив очередного специалиста из львовского Руха. Об этом пишет Футбол 24.

По информации источника, главный селекционер Руха переезжает в ЛНЗ – речь о легендарном экс-форварде Олеге Гарасе. В Черкассах он сконцентрируется на работе с Академией, юношеской и молодежными командами.

Гарас начал карьеру футболиста в Карпатах в 1992 году. Также успел поиграть за Львов, московский Локомотив, воронежский Факел и любительские клубы Нафтуся, Сходница. Выступал в юношеской, юниорской и молодежной сборных Украины.

В 2016 году начал тренерскую карьеру в родных Карпатах. С 2020 года работал руководителем Департамента скаутинга и селекции ФК Рух.