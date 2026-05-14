В ЛНЗ приняли важное решение, переманив очередного специалиста из Руха
Олег Гарас будет работать в Черкассах
Черкасский ЛНЗ планирует усилить менеджерское звено клуба, переманив очередного специалиста из львовского Руха. Об этом пишет Футбол 24.
По информации источника, главный селекционер Руха переезжает в ЛНЗ – речь о легендарном экс-форварде Олеге Гарасе. В Черкассах он сконцентрируется на работе с Академией, юношеской и молодежными командами.
Гарас начал карьеру футболиста в Карпатах в 1992 году. Также успел поиграть за Львов, московский Локомотив, воронежский Факел и любительские клубы Нафтуся, Сходница. Выступал в юношеской, юниорской и молодежной сборных Украины.
В 2016 году начал тренерскую карьеру в родных Карпатах. С 2020 года работал руководителем Департамента скаутинга и селекции ФК Рух.
