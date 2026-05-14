Пономарев выступил с заявлением после исторического достижения ЛНЗ в УПЛ

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после исторического выхода «фиолетовых» в еврокубки, поздравив болельщиков.

– Исторический день для команды, для города. Команда гарантировала уже медали и место в еврокубках. Можно сказать, что плодотворный труд принес свои плоды.

– Хочу поздравить всех: и болельщиков, всю Черкасщину. Это историческое событие для Черкасской области. Хочу поблагодарить владельцев, президента клуба, менеджмента клуба, футболистов, которые приложили немало усилий для того, чтобы мы могли достичь этого результата, но еще осталось два тура, и нужно играть чемпионат до конца. У нас есть шансы побороться за серебряные награды. Нужно играть эти два тура максимально сосредоточенными дальше, потому что для нас чемпионат еще не закончился.

– После матча ультрас скандирует вашу фамилию. Такое ощущение, что вы не только в этом сезоне в команде, а уже лет 10 вообще. Расскажите, как вам уже адаптировались здесь в Черкассах?

– Да, практически сразу адаптировался. И еще раз говорю: клуб, руководство клуба предоставило все условия нам, тренерскому штабу и команде для хорошей работы. Поэтому все нормально, хороший город, и мы практически сразу адаптировались, – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.