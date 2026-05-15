Эпицентр выбрал стадион, где будет проводить домашние матчи в сезоне 26/27

Каменец-подольский «Эпицентр» определился с ареной, на которой будет проводить домашние матчи в следующем сезоне. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:

«Стадионом «Эпицентра» в следующем сезоне будет арена в Каменце (Подольском). Резервный – «Арена Левый Берег». В Каменке сейчас работают над финальным этапом освещения.

Планируют достроить еще одну трибуну. Команда серьезно готовится, чтобы вернуться именно туда», – рассказал инсайдер.

После 28 сыгранных туров подопечные Сергея Нагорняка набрали 30 баллов и разместились на 11-й позиции в турнирной таблице. Последние две игры не будут иметь особого турнирного значения для команды, которая обезопасила себя от вылета.

Следующим соперником «Эпицентра» станет харьковский «Металлист 1925» – противостояние 29-го тура состоится 16 мая в 13:00 по киевскому времени.