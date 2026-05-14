Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда Малиновский покинет Серию А. Уедет к украинцам
Италия
14 мая 2026, 10:10 | Обновлено 14 мая 2026, 11:06
1091
1

Стало известно, когда Малиновский покинет Серию А. Уедет к украинцам

Полузащитник сборной Украины посетит Турцию, чтобы подписать контракт с «Трабзонспором»

14 мая 2026, 10:10 | Обновлено 14 мая 2026, 11:06
1091
1 Comments
Стало известно, когда Малиновский покинет Серию А. Уедет к украинцам
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский на следующей неделе (с 18-го мая) покинет чемпионат Италии и отправится в Турцию, где подпишет контракт с новым клубом.

Трансфер опытного 33-летнего футболиста оформит «Трабзонспор», который подпишет игрока на правах свободного агента. Стороны договорились о сотрудничестве на три года.

В воскресенье, 17 мая, Малиновский выйдет на поле в матче 37-го тура Серии А, где сможет попрощаться с болельщиками «Дженоа» – об этом ранее сообщил главный тренер Даниэле де Росси.

Малиновский присоединится к своим соотечественниками – в составе турецкой команды выступают защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть ассистов. В активе Руслана 70 игр в составе сборной Украины (десять забитых мячей).

По теме:
Довбик пропустил 25 матчей Серии А из-за травм
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Дженоа Руслан Малиновский чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков Арсений Батагов трансферы трансферы Серии A свободный агент
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский форвард: «Мне никогда не нравился этот футболист»
Футбол | 13 мая 2026, 14:51 5
Украинский форвард: «Мне никогда не нравился этот футболист»
Украинский форвард: «Мне никогда не нравился этот футболист»

Александр Пищур высказался о Питере Крауче

Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Теннис | 13 мая 2026, 23:53 3
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме

Элина переиграла Елену Рыбакину и далее поборется против Иги Свентек

Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Футбол | 14.05.2026, 09:29
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
В ЛНЗ приняли важное решение, переманив очередного специалиста из Руха
Футбол | 14.05.2026, 09:59
В ЛНЗ приняли важное решение, переманив очередного специалиста из Руха
В ЛНЗ приняли важное решение, переманив очередного специалиста из Руха
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 13.05.2026, 18:29
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дженоа в наступному сезоні без  нього в пердіві
Ответить
0
Популярные новости
Жирона постаралась. Первый испанский клуб вылетел из Ла Лиги
Жирона постаралась. Первый испанский клуб вылетел из Ла Лиги
12.05.2026, 08:26
Футбол
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
12.05.2026, 18:17 3
Футбол
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 9
Футбол
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
12.05.2026, 13:30 54
Хоккей
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 13
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 95
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем