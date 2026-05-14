Стало известно, когда Малиновский покинет Серию А. Уедет к украинцам
Полузащитник сборной Украины посетит Турцию, чтобы подписать контракт с «Трабзонспором»
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский на следующей неделе (с 18-го мая) покинет чемпионат Италии и отправится в Турцию, где подпишет контракт с новым клубом.
Трансфер опытного 33-летнего футболиста оформит «Трабзонспор», который подпишет игрока на правах свободного агента. Стороны договорились о сотрудничестве на три года.
В воскресенье, 17 мая, Малиновский выйдет на поле в матче 37-го тура Серии А, где сможет попрощаться с болельщиками «Дженоа» – об этом ранее сообщил главный тренер Даниэле де Росси.
Малиновский присоединится к своим соотечественниками – в составе турецкой команды выступают защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть ассистов. В активе Руслана 70 игр в составе сборной Украины (десять забитых мячей).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
