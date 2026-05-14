Динамо получит солидное усиление накануне финала Кубка Украины

В среду, 20 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и представитель Первой лиги «Чернигов».

В этом противостоянии на поле вернется один из ключевых футболистов «бело-синих» Матвей Пономаренко, который является лучшим бомбардиром команды в сезоне.

Талантливый нападающий травмировал заднюю поверхность бедра на тренировке перед игрой 27-го тура против черкасского ЛНЗ (0:0). В среду, 13 мая, форвард второй раз подряд не попал в заявку и не имел возможности сыграть с «Колосом» (2:1).

По информации источника, тренерский штаб «Динамо» во главе с Игорем Костюком решили не рисковать здоровьем Пономаренко, который мог бы усугубить травму в случае выхода на поле против соперника из Ковалевки.

Пономаренко сможет сыграть против «Чернигова» в финале – победа в этом противостоянии позволит «Динамо» стать обладателями путевки в квалификационный раунд Лиги Европы.