Динамо получит солидное усиление накануне финала Кубка Украины
Тренерский штаб киевского клуба готовит возвращение Матвея Пономаренко к матчу против «Чернигова»
В среду, 20 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и представитель Первой лиги «Чернигов».
В этом противостоянии на поле вернется один из ключевых футболистов «бело-синих» Матвей Пономаренко, который является лучшим бомбардиром команды в сезоне.
Талантливый нападающий травмировал заднюю поверхность бедра на тренировке перед игрой 27-го тура против черкасского ЛНЗ (0:0). В среду, 13 мая, форвард второй раз подряд не попал в заявку и не имел возможности сыграть с «Колосом» (2:1).
По информации источника, тренерский штаб «Динамо» во главе с Игорем Костюком решили не рисковать здоровьем Пономаренко, который мог бы усугубить травму в случае выхода на поле против соперника из Ковалевки.
Пономаренко сможет сыграть против «Чернигова» в финале – победа в этом противостоянии позволит «Динамо» стать обладателями путевки в квалификационный раунд Лиги Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua рассказывает, где сейчас хоккеисты, представлявшие Украину на последнем ЧМ в элите
Футболисты житомирского клуба смогут заработать от трех до четырех миллионов условных единиц