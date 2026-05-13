Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф Сабо назвал футболиста, которого не хватало Динамо против Колоса
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 23:13 |
517
0

Йожеф Сабо назвал футболиста, которого не хватало Динамо против Колоса

Экс-тренер сборной Украины оценил победу киевского клуба и прокомментировал влияние Пономаренко

13 мая 2026, 23:13 |
517
0
Йожеф Сабо назвал футболиста, которого не хватало Динамо против Колоса
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на победу «Динамо» в матче чемпионата, а также назвал игрока, которого больше всего не хватало «бело-синим».

Поединок 28-го тура Премьер-лиги состоялся в среду, 13 мая – подопечные Игоря Костюка одолели соперника с минимальным счетом 2:1, забив оба гола в первом тайме.

«По моему мнению, игра получилась. Динамовцы, по-видимому, серьезно настроились, поскольку в начале поединка забили два мяча. «Колос» же, судя по всему, разыгрался только после перерыва. Однако считаю, что «Динамо» победило заслуженно.

Безусловно, «Динамо» не хватало Матвея Пономаренко. И не только его. Шапаренко вышел только на замену, Бражко провел свой первый тайм после травмы. Но самое главное, что киевляне довели дело до заслуженной победы», – подытожил Сабо.

Пономаренко пропустил вторую игру подряд из-за микроповреждения, полученного на тренировке – ожидается, что талантливый форвард вернется на поле в финале Кубка Украины.

По теме:
Александр АНТОНЕНКО: «Хотели доиграть сейчас. Эта проклятая война...»
Эпицентр продлит контракт с героем матча против Полесья
Швед стал автором 2200-го гола Шахтера в чемпионате Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Колос Ковалевка Динамо - Колос Йожеф Сабо Матвей Пономаренко Николай Шапаренко Владимир Бражко
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Футбол | 13 мая 2026, 08:59 1
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром

Коуч «волков» пояснил, почему не играл Евгений Волынец

ФОТО. Слухи подтвердились: звезду Арсенала бросила его жена
Футбол | 13 мая 2026, 23:59 1
ФОТО. Слухи подтвердились: звезду Арсенала бросила его жена
ФОТО. Слухи подтвердились: звезду Арсенала бросила его жена

Леандро Троссард теперь холостяк

Игорь КОСТЮК – о проблемах Динамо, будущем Пономаренко и кризисе легионера
Футбол | 13.05.2026, 18:27
Игорь КОСТЮК – о проблемах Динамо, будущем Пономаренко и кризисе легионера
Игорь КОСТЮК – о проблемах Динамо, будущем Пономаренко и кризисе легионера
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Футбол | 13.05.2026, 06:23
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Футбол | 13.05.2026, 04:27
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
13.05.2026, 07:37 50
Футбол
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 25
Футбол
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 12
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 50
Бокс
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
12.05.2026, 10:10
Футбол
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем