Йожеф Сабо назвал футболиста, которого не хватало Динамо против Колоса

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на победу «Динамо» в матче чемпионата, а также назвал игрока, которого больше всего не хватало «бело-синим».

Поединок 28-го тура Премьер-лиги состоялся в среду, 13 мая – подопечные Игоря Костюка одолели соперника с минимальным счетом 2:1, забив оба гола в первом тайме.

«По моему мнению, игра получилась. Динамовцы, по-видимому, серьезно настроились, поскольку в начале поединка забили два мяча. «Колос» же, судя по всему, разыгрался только после перерыва. Однако считаю, что «Динамо» победило заслуженно.

Безусловно, «Динамо» не хватало Матвея Пономаренко. И не только его. Шапаренко вышел только на замену, Бражко провел свой первый тайм после травмы. Но самое главное, что киевляне довели дело до заслуженной победы», – подытожил Сабо.

Пономаренко пропустил вторую игру подряд из-за микроповреждения, полученного на тренировке – ожидается, что талантливый форвард вернется на поле в финале Кубка Украины.