Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, сколько заплатит Буткевич игрокам Полесья за медали Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 13:27 | Обновлено 14 мая 2026, 14:01
1013
0

Известно, сколько заплатит Буткевич игрокам Полесья за медали Премьер-лиги

Футболисты житомирского клуба смогут заработать от трех до четырех миллионов условных единиц

14 мая 2026, 13:27 | Обновлено 14 мая 2026, 14:01
1013
0
Известно, сколько заплатит Буткевич игрокам Полесья за медали Премьер-лиги
ФК Полесье Житомир

Игроки житомирского «Полесья» смогут рассчитывать на солидные премиальные, если по итогам сезона 2025/26 станут обладателями серебряных или бронзовых наград.

«Можно говорить о системе бонусов и мотивации в «Полесье», созданной президентом клуба Геннадием Буткевичем. Шкала выплат за решение медальных задач колеблется в интервале три-четыре миллиона в валюте, то есть за третье или второе место соответственно», – сообщил источник.

После 28 сыгранных туров подопечные Руслана Ротаня набрали 55 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя – киевское «Динамо» – на четыре пункта.

Второе место занимает черкасский ЛНЗ, в активе которого 57 баллов. «Полесье» в последних турах сыграет против луганской «Зари» и львовского «Руха», а соперниками ЛНЗ станут «Кудровка» и киевская «Оболонь».

В матче 28-го тура житомирский клуб сенсационно потерял важные очки в противостоянии с «Эпицентром», уступив сопернику со счетом 2:3.

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 28 21 6 1 68 - 18 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 69
2 ЛНЗ 28 17 6 5 38 - 16 18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 57
3 Полесье 28 17 4 7 49 - 21 18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 55
4 Динамо Киев 28 15 6 7 61 - 34 16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 51
5 Кривбасс 28 13 8 7 50 - 42 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 47
6 Металлист 1925 28 12 11 5 34 - 18 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 47
7 Колос Ковалевка 28 12 10 6 29 - 23 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 46
8 Заря 28 11 9 8 40 - 35 18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 42
9 Карпаты Львов 28 9 11 8 37 - 29 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 38
10 Верес 28 7 10 11 26 - 37 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес 31
11 Эпицентр 28 8 6 14 35 - 44 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 30
12 Оболонь 28 6 10 12 26 - 48 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 28
13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22
14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21
15 Александрия 28 2 7 19 20 - 56 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес 13
16 Полтава 28 2 6 20 23 - 72 16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 12
Полная таблица

По теме:
Первый сезон в УПЛ. Неожиданный форвард ворвался в гонку бомбардиров
Андрей Ярмоленко побил рекорд Васила Гигиадзе 20-летней давности
Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Геннадий Буткевич ТаТоТаке финансы премиальные
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите
Хоккей | 14 мая 2026, 11:30 5
3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите
3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите

Sport.ua рассказывает, где сейчас хоккеисты, представлявшие Украину на последнем ЧМ в элите

Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Теннис | 13 мая 2026, 23:23 96
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме

Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии

Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Теннис | 13.05.2026, 23:53
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Футбол | 14.05.2026, 07:37
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Игрок ЛНЗ: «Не имеем права упустить второе место в УПЛ»
Футбол | 14.05.2026, 12:48
Игрок ЛНЗ: «Не имеем права упустить второе место в УПЛ»
Игрок ЛНЗ: «Не имеем права упустить второе место в УПЛ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 22:27 5
Теннис
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
13.05.2026, 08:38 3
Футбол
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 14
Футбол
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 21
Футбол
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 53
Бокс
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
12.05.2026, 18:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем