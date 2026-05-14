Известно, сколько заплатит Буткевич игрокам Полесья за медали Премьер-лиги

Игроки житомирского «Полесья» смогут рассчитывать на солидные премиальные, если по итогам сезона 2025/26 станут обладателями серебряных или бронзовых наград.

«Можно говорить о системе бонусов и мотивации в «Полесье», созданной президентом клуба Геннадием Буткевичем. Шкала выплат за решение медальных задач колеблется в интервале три-четыре миллиона в валюте, то есть за третье или второе место соответственно», – сообщил источник.

После 28 сыгранных туров подопечные Руслана Ротаня набрали 55 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя – киевское «Динамо» – на четыре пункта.

Второе место занимает черкасский ЛНЗ, в активе которого 57 баллов. «Полесье» в последних турах сыграет против луганской «Зари» и львовского «Руха», а соперниками ЛНЗ станут «Кудровка» и киевская «Оболонь».

В матче 28-го тура житомирский клуб сенсационно потерял важные очки в противостоянии с «Эпицентром», уступив сопернику со счетом 2:3.

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги: