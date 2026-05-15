Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ВОРОНИН: «Много шума, как он выехал во время войны?»
15 мая 2026, 20:22 |
Андрей ВОРОНИН: «Много шума, как он выехал во время войны?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин высказался о вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике, который отбывает дисквалификацию после допингового скандала.

«Вокруг Мудрика было много шума: цена, как он выехал во время войны и т. д. Время успокоило ситуацию, конкретно обозначив его место в «Челси». У него есть скорость и техника, в футболе это важные качества, но одного этого недостаточно», – сказал Воронин.

Ранее бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, что в свое время Андрей Шевченко предлагал ему войти в тренерский штаб сборной Украины.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
