Андрей ВОРОНИН: «Много шума, как он выехал во время войны?»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин высказался о вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике, который отбывает дисквалификацию после допингового скандала.

«Вокруг Мудрика было много шума: цена, как он выехал во время войны и т. д. Время успокоило ситуацию, конкретно обозначив его место в «Челси». У него есть скорость и техника, в футболе это важные качества, но одного этого недостаточно», – сказал Воронин.

Ранее бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, что в свое время Андрей Шевченко предлагал ему войти в тренерский штаб сборной Украины.