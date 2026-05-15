Андрей ВОРОНИН: «Много шума, как он выехал во время войны?»
Бывший игрок сборной Украины – о Воронине
Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин высказался о вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике, который отбывает дисквалификацию после допингового скандала.
«Вокруг Мудрика было много шума: цена, как он выехал во время войны и т. д. Время успокоило ситуацию, конкретно обозначив его место в «Челси». У него есть скорость и техника, в футболе это важные качества, но одного этого недостаточно», – сказал Воронин.
Ранее бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, что в свое время Андрей Шевченко предлагал ему войти в тренерский штаб сборной Украины.
