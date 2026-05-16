16 мая 2026, 07:02 |
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины

Им станет Паскуале Каталано

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Журналист Михаил Смоловой сообщил, что главным помощником будущего тренера сборной Украины Андреа Мальдеры может стать Паскуале Каталано.

По информации источника, кандидатуру Каталано порекомендовал бывший наставник донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, с которым он работал в «Палермо» и «Фоджи». Каталано считается сторонником стиля игры, основанного на коротком розыгрыше мяча, позиционных атаках и тактической гибкости.

Также отмечается, что в тренерских штабах итальянец отвечал за тактический анализ соперников и подготовку команды к матчам.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Були ще якісь варіанти 
