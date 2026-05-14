ФОТО. «Улыбка Бога».Известная журналистка очаровала фанатов на Italian Open

Телеведущая DAZN Джузи Мелони стала одной из главных звезд теннисного турнира Italian Open.

Брюнетка давно пользуется популярностью как среди телезрителей, так и в соцсетях. А в свободное от работы время Джузи активно делится с подписчиками кадрами своей гламурной жизни.

На этот раз 27-летняя журналистка опубликовала серию фото с Italian Open в Риме. Вместо футбольного поля она появилась на теннисных кортах в облегающем черном платье и солнцезащитных очках, а также показала несколько атмосферных кадров с турнира.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На других фото Мелони позировала в коричневом топе и кожаной куртке, а также показала видео с центрального корта после победы Янника Синнера над Андреа Пеллегрино.

Подписчики телеведущей, на которую подписаны более 734 тысяч человек, массово засыпали ее комплиментами: «Прекрасная женщина», «Невероятная», «Улыбка Бога», «За таких женщин мужчины идут на войну», «Восьмое чудо света».