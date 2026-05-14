«Настоящая звезда». Президент ПСЖ выступил с заявлением после чемпионства

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу над «Лансом» (2:0) в матче 33-го тура Лиги 1, которая обеспечила команде чемпионский титул:

«Мы очень гордимся этим 14-м титулом чемпиона Франции – пятой подряд победой.

Поздравляем игроков, Луиса Энрике, Луиша Кампуша и весь тренерский штаб с отличной работой. Этот успех является результатом слаженной командной работы всех в клубе, а также силы нашей академии, в частности профессионального дебюта пяти молодых игроков. В «Пари Сен-Жермен» настоящая звезда – это коллектив, которого поддерживают наши фантастические болельщики, куда бы мы ни поехали.

Теперь мы полностью сосредоточиваемся на следующем испытании в Будапеште, на финале Лиги чемпионов, где нас ждет много работы, ведь мы продолжаем вместе писать нашу историю».