  4. «Настоящая звезда». Президент ПСЖ выступил с заявлением после чемпионства
14 мая 2026, 15:35 | Обновлено 14 мая 2026, 15:43
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу над «Лансом» (2:0) в матче 33-го тура Лиги 1, которая обеспечила команде чемпионский титул:

«Мы очень гордимся этим 14-м титулом чемпиона Франции – пятой подряд победой.

Поздравляем игроков, Луиса Энрике, Луиша Кампуша и весь тренерский штаб с отличной работой. Этот успех является результатом слаженной командной работы всех в клубе, а также силы нашей академии, в частности профессионального дебюта пяти молодых игроков. В «Пари Сен-Жермен» настоящая звезда – это коллектив, которого поддерживают наши фантастические болельщики, куда бы мы ни поехали.

Теперь мы полностью сосредоточиваемся на следующем испытании в Будапеште, на финале Лиги чемпионов, где нас ждет много работы, ведь мы продолжаем вместе писать нашу историю».

Нассер Аль-Хелаифи Лига 1 (Франция) Ланс чемпионат Франции по футболу ПСЖ
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Подумав він про Забарного але ні
