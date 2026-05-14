ФОТО. Как жена Забарного поздравила мужа с первым чемпионством в ПСЖ
Ангелина Забарная гордится своим мужем
Ангелина Забарная – жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – поделилась эмоциональной сторис после чемпионства парижан.
Девушка репостнула публикацию официальной страницы ПСЖ, посвященную очередному титулу парижан, и добавила теплую подпись: «Я так сильно горжусь тобой, любимый».
Напомним, Илья Забарный провел полный матч против «Ланса», в котором ПСЖ официально оформил чемпионство Франции.
Украинский защитник отыграл все 90+ минут и помог команде добиться важного результата в чемпионской игре.
