ФОТО. Как жена Забарного поздравила мужа с первым чемпионством в ПСЖ

Ангелина Забарная – жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – поделилась эмоциональной сторис после чемпионства парижан.

Девушка репостнула публикацию официальной страницы ПСЖ, посвященную очередному титулу парижан, и добавила теплую подпись: «Я так сильно горжусь тобой, любимый».

Напомним, Илья Забарный провел полный матч против «Ланса», в котором ПСЖ официально оформил чемпионство Франции.

Украинский защитник отыграл все 90+ минут и помог команде добиться важного результата в чемпионской игре.