  4. Один из лучших. Известна оценка Забарного за чемпионский матч против Ланса
Франция
14 мая 2026, 06:18
Илья провел на поле всю игру

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 13 мая 2026 года, состоялся матч 33-го тура Лиги 1 между «Лансом» и «ПСЖ». Игра прошла на стадионе «Стад Феликс Болар» в Лансе и завершилась победой гостевой команды со счетом 2:0.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле весь матч и в протоколе ничем не отличился.

Перфоманс центрального защитника статистический портал WhoScored оценил в 8.2 балла из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок среди всех футболистов в этом поединке.

Оценки игроков за матч Ланс – ПСЖ:

Дмитрий Вус
