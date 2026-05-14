Один из лучших. Известна оценка Забарного за чемпионский матч против Ланса
Илья провел на поле всю игру
В среду, 13 мая 2026 года, состоялся матч 33-го тура Лиги 1 между «Лансом» и «ПСЖ». Игра прошла на стадионе «Стад Феликс Болар» в Лансе и завершилась победой гостевой команды со счетом 2:0.
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле весь матч и в протоколе ничем не отличился.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перфоманс центрального защитника статистический портал WhoScored оценил в 8.2 балла из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок среди всех футболистов в этом поединке.
Оценки игроков за матч Ланс – ПСЖ:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/4 финала состоится 13 мая и начнется не ранее 20:00 по Киеву
Клуб пристально следит за Климцом