Кристиан КИВУ: «Завоевать два трофея легко не бывает»

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над римским «Лацио» (2:0) в финале Кубка Италии:

«Мы довольны тем, чего добились. Выиграть два трофея за один сезон никогда не бывает легко или само собой разумеющимся. Это требует амбиций, преданности и мотивации. Мы провели великолепный сезон с точки зрения достижения наших целей, и это благодаря этим ребятам, клубу, который нас поддерживал, и болельщикам, которые верили в нас и поддерживали нас.

Мы понимали, что можем чего-то добиться в этом сезоне, потому что мы общались друг с другом. Клубный чемпионат мира помог нам прояснить наши цели и амбиции, вернуться в игру, показать себя, и эти ребята сделали это с самого начала.

Я посвящаю этот трофей болельщикам «Интера» по всему миру, но особенно моим дочерям, которым пришлось пережить тысячу трудностей, особенно в начале сезона, когда допрашивали их отца.

«Интер» заслуженно завоевал два трофея. Мы все очень довольны тем, чего добились, рады за фанатов и клуб. Мы наслаждаемся тем, чего достигли в этом сезоне. Завоевать два трофея легко не бывает, и мы счастливы».