Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристиан КИВУ: «Завоевать два трофея легко не бывает»
Кубок Италии
14 мая 2026, 14:11 | Обновлено 14 мая 2026, 14:17
145
0

Кристиан КИВУ: «Завоевать два трофея легко не бывает»

Главный тренер «Интера» прокомментировал победу над «Лацио»

14 мая 2026, 14:11 | Обновлено 14 мая 2026, 14:17
145
0
Кристиан КИВУ: «Завоевать два трофея легко не бывает»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над римским «Лацио» (2:0) в финале Кубка Италии:

«Мы довольны тем, чего добились. Выиграть два трофея за один сезон никогда не бывает легко или само собой разумеющимся. Это требует амбиций, преданности и мотивации. Мы провели великолепный сезон с точки зрения достижения наших целей, и это благодаря этим ребятам, клубу, который нас поддерживал, и болельщикам, которые верили в нас и поддерживали нас.

Мы понимали, что можем чего-то добиться в этом сезоне, потому что мы общались друг с другом. Клубный чемпионат мира помог нам прояснить наши цели и амбиции, вернуться в игру, показать себя, и эти ребята сделали это с самого начала.

Я посвящаю этот трофей болельщикам «Интера» по всему миру, но особенно моим дочерям, которым пришлось пережить тысячу трудностей, особенно в начале сезона, когда допрашивали их отца.

«Интер» заслуженно завоевал два трофея. Мы все очень довольны тем, чего добились, рады за фанатов и клуб. Мы наслаждаемся тем, чего достигли в этом сезоне. Завоевать два трофея легко не бывает, и мы счастливы».

По теме:
Коу Руха: «Это была тяжелая игра. Такие ошибки очень бьют по команде»
Маурицио САРРИ: «Мне безразлично, что будет со мной в будущем»
Не только Шахтер. Известны 20 участников основного раунда Лиги чемпионов
Кубок Италии по футболу Интер Милан Лацио Лацио - Интер Кристиан Киву пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футбол | 14 мая 2026, 08:48 16
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость

«Мец» не планирует продлевать сотрудничество с Цитаишвили

3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите
Хоккей | 14 мая 2026, 11:30 5
3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите
3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите

Sport.ua рассказывает, где сейчас хоккеисты, представлявшие Украину на последнем ЧМ в элите

Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Футбол | 14.05.2026, 09:15
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Мальдера видится лучше Маркевича, но будет ли Андреа независим от Андрея?
Футбол | 14.05.2026, 13:14
Мальдера видится лучше Маркевича, но будет ли Андреа независим от Андрея?
Мальдера видится лучше Маркевича, но будет ли Андреа независим от Андрея?
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Футбол | 14.05.2026, 09:29
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
12.05.2026, 18:17 4
Футбол
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 2
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
13.05.2026, 10:53
Баскетбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 19
Футбол
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем