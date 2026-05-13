ПЕРЕС: «Проще выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу. Это абсурд!»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не все сказал на скандальной пресс-конференции в понедельник и оставил кое-что на следующий день.

«Проще выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу. Это абсурд! В Ла Лиге у нас отняли 16-18 очков в этом сезоне», – снова обвинил арбитров глава «Реала».

Также Перес недоволен скомканной подготовкой к новому сезону из-за того, что «Реалу» пришлось играть на клубном чемпионате мира: «Мы не имели предсезонки, потому что играли каждые три дня. У нас было слишком много травм».