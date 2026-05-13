Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЕРЕС: «Проще выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу. Это абсурд!»
Испания
13 мая 2026, 23:14 |
597
1

ПЕРЕС: «Проще выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу. Это абсурд!»

Флорентино Перес снова всем недоволен

13 мая 2026, 23:14 |
597
1 Comments
ПЕРЕС: «Проще выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу. Это абсурд!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не все сказал на скандальной пресс-конференции в понедельник и оставил кое-что на следующий день.

«Проще выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу. Это абсурд! В Ла Лиге у нас отняли 16-18 очков в этом сезоне», – снова обвинил арбитров глава «Реала».

Также Перес недоволен скомканной подготовкой к новому сезону из-за того, что «Реалу» пришлось играть на клубном чемпионате мира: «Мы не имели предсезонки, потому что играли каждые три дня. У нас было слишком много травм».

По теме:
Удивительный камбэк. Севилья одержала зрелищную победу над Вильярреалом
Болельщики Реала наоскорбляли Гвардиолу на 30 000 евро
Скандал в Арсенале: с сотрудников требуют €1000 за финал ЛЧ
Флорентино Перес Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига чемпионов
Руслан Полищук Источник: AS
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Футбол | 13 мая 2026, 08:59 1
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром

Коуч «волков» пояснил, почему не играл Евгений Волынец

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 13 мая 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Игорь КОСТЮК – о проблемах Динамо, будущем Пономаренко и кризисе легионера
Футбол | 13.05.2026, 18:27
Игорь КОСТЮК – о проблемах Динамо, будущем Пономаренко и кризисе легионера
Игорь КОСТЮК – о проблемах Динамо, будущем Пономаренко и кризисе легионера
Золотой дубль. Интер уверенно обыграл Лацио в финале кубка Италии
Футбол | 13.05.2026, 23:56
Золотой дубль. Интер уверенно обыграл Лацио в финале кубка Италии
Золотой дубль. Интер уверенно обыграл Лацио в финале кубка Италии
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Бокс | 13.05.2026, 08:15
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
суркіс: простіше виграти кубок України чим в СК Полтави це абсурд
Ответить
-1
Популярные новости
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
12.05.2026, 13:30 54
Хоккей
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 9
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 12
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
12.05.2026, 10:10
Футбол
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 19
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем