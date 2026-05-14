Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флорентино Перес оценил возможность подписания Ямаля
Испания
14 мая 2026, 23:53 |
451
0

Флорентино Перес оценил возможность подписания Ямаля

Отношения Реала и Барселоны полностью разрушены

14 мая 2026, 23:53 |
451
0
Флорентино Перес оценил возможность подписания Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался по поводу испанского правого вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля:

«Нравится ли мне Ламин Ямаль? Конечно, нравится! Можем ли мы подписать его в «Реал» Мадрид? (смеется – прим.) Отношения с «Барселоной» полностью разрушены».

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

Ранее стало известно, когда Ламин Ямаль восстановится после травмы.

По теме:
Реал под свист своих трибун разобрался с аутсайдером
ВИДЕО. Игроки Реала освистали на своем стадионе. Фанаты – разъяренные
Игроки Челси назвали руководству идеального тренера для команды
Флорентино Перес Реал Мадрид Ламин Ямаль Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Теннис | 13 мая 2026, 23:23 93
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме

Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Футбол | 14 мая 2026, 15:10 12
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо

Черкасский ЛНЗ победил Полтаву и гарантировал себе место в еврокубках

Арда ТУРАН: «Что тут говорить – самолеты летят, ракеты летят»
Футбол | 14.05.2026, 15:55
Арда ТУРАН: «Что тут говорить – самолеты летят, ракеты летят»
Арда ТУРАН: «Что тут говорить – самолеты летят, ракеты летят»
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Теннис | 14.05.2026, 21:01
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
ПИХАЛЕНОК: «То, что Динамо идет на четвертой позиции, – это недопустимо»
Футбол | 14.05.2026, 22:23
ПИХАЛЕНОК: «То, что Динамо идет на четвертой позиции, – это недопустимо»
ПИХАЛЕНОК: «То, что Динамо идет на четвертой позиции, – это недопустимо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен сделал дерзкое заявление Усику перед боем в Египте
Верховен сделал дерзкое заявление Усику перед боем в Египте
13.05.2026, 00:29 2
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
13.05.2026, 18:29
Футбол
Без борьбы. Пегула и Свентек определили полуфиналистку WTA 1000 в Риме
Без борьбы. Пегула и Свентек определили полуфиналистку WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 15:19
Теннис
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 10
Футбол
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
14.05.2026, 09:29 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
13.05.2026, 10:53
Баскетбол
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем