Флорентино Перес оценил возможность подписания Ямаля

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался по поводу испанского правого вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля:

«Нравится ли мне Ламин Ямаль? Конечно, нравится! Можем ли мы подписать его в «Реал» Мадрид? (смеется – прим.) Отношения с «Барселоной» полностью разрушены».

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

