Флорентино Перес оценил возможность подписания Ямаля
Отношения Реала и Барселоны полностью разрушены
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался по поводу испанского правого вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля:
«Нравится ли мне Ламин Ямаль? Конечно, нравится! Можем ли мы подписать его в «Реал» Мадрид? (смеется – прим.) Отношения с «Барселоной» полностью разрушены».
В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
Ранее стало известно, когда Ламин Ямаль восстановится после травмы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии
Черкасский ЛНЗ победил Полтаву и гарантировал себе место в еврокубках