Въезд запрещен. Пятеро игроков рискуют пропустить ЧМ-2026

Сборная Ирака по футболу столкнулась с серьезной проблемой за месяц до старта чемпионата мира 2026 года, который пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде.

По информации издания, пятеро футболистов сборной не получили визы в США. Без разрешения на въезд в страну по неизвестным причинам остались Ибрагим Байеш, Моханнад Али, Зейд Тахсин, Хайдар Абдул-Карим и Али Аль-Хамад.

Федерация футбола Ирака планирует обратиться с просьбой к ФИФА, чтобы решить проблему с визами. Местная федерация верит, что футбольные функционеры способны быстро урегулировать этот вопрос.

Сборная Ирака впервые за 40 лет квалифицировалась на чемпионат мира. Команда сыграет в группе I против Норвегии, Сенегала и Франции. Матчи против Норвегии и Франции состоятся на территории США, тогда как встреча с Сенегалом запланирована на стадионе в Торонто (Канада).