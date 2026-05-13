ФИФА выплатит Динамо солидную сумму за их нападающего
Организация готовит нововведение
ФИФА готовит масштабную финансовую программу для клубов в преддверии чемпионата мира-2026. Организация планирует выплачивать командам более 9 тысяч евро за каждый день пребывания их футболистов в расположении сборных на мундиале.
По информации журналиста Мельчора Руиса, компенсацию будут получать не только клубы-владельцы контрактов, но и команды, за которые игроки выступают на правах аренды.
Нововведение может коснуться и киевского «Динамо», ведь в составе сборной Панамы на мундиале должен сыграть нападающий Эдуардо Герреро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
