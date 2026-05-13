  4. «Мы ещё в гонке». Михайленко – об отставании Динамо от Полесья
13 мая 2026, 22:22 | Обновлено 13 мая 2026, 22:47
«Мы ещё в гонке». Михайленко – об отставании Динамо от Полесья

Борьба за бронзу ещё не закончилась

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Михайленко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился своими мыслями о перспективах команды после победы над «Колосом» (2:1) в матче 28-го тура УПЛ.

«У «Динамо» не осталось шансов завоевать медали? Посмотрим, у нас еще два тура в чемпионате Украины. Отставание от «Полесья» составляет четыре очка. Математически – мы еще в гонке. Финал Кубка Украины – главный матч сезона для «Динамо»? Да. В нашем клубе все это понимают», – сказал он.

За два тура до завершения чемпионата «Динамо» идет четвертым в турнирной таблице УПЛ с 51 очком в активе. На счету «Полесья» 55 очков.

Следующий матч команда Игоря Костюка сыграет 16 мая против «Полтавы». В тот же день «Полесье» встретится с «Зарей».

Динамо Киев Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Николай Михайленко
Андрей Плыгун Источник: Sportarena
Оцените материал
