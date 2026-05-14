Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола узнал имя тренера, который сменит его в Манчестер Сити
Англия
14 мая 2026, 19:54 |
915
0

Гвардиола узнал имя тренера, который сменит его в Манчестер Сити

«Горожане» хотят назначить Мареску

14 мая 2026, 19:54 |
915
0
Гвардиола узнал имя тренера, который сменит его в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

После первой предварительной встречи в руководстве «Манчестер Сити» всё больше склоняются к варианту, который может определить будущее клуба после эры Пепа Гвардиолы.

По информации источника, одним из главных кандидатов на смену испанскому тренеру является Энцо Мареска. Итальянец уже фигурирует среди приоритетных вариантов на случай, если Гвардиола решит завершить свою длительную работу в «Сити» после более чем десяти лет в клубе.

Сообщается, что Мареска хорошо знаком с системой «горожан» и ранее работал в структуре клуба, что делает его подходящим вариантом для сохранения игровой философии.

В то же время окончательное решение относительно будущего тренера напрямую зависит от самого Пепа Гвардиолы. В клубе не спешат с кадровыми изменениями и лишь оценивают возможные сценарии развития событий.

По теме:
Действующий тренер клуба АПЛ. Известно, кто заменит Моуринью в Бенфике
4-разовый Олимпийский чемпион по биатлону нашел новую работу
Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пеп Гвардиола Энцо Мареска назначение тренера чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ахметов провел встречу с Тураном, Срной и Палкиным
Футбол | 14 мая 2026, 16:57 38
ФОТО. Ахметов провел встречу с Тураном, Срной и Палкиным
ФОТО. Ахметов провел встречу с Тураном, Срной и Палкиным

Президенту донецкого Шахтера презентовали чемпионский трофей и золотые медали

Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Футбол | 14 мая 2026, 07:37 6
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью

Футболист может вернуться в АПЛ

Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Футбол | 14.05.2026, 08:15
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Бокс | 14.05.2026, 05:32
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
ПСЖ готовит трансфер года. К Забарному должен перейти партнер Лунина
Футбол | 14.05.2026, 18:40
ПСЖ готовит трансфер года. К Забарному должен перейти партнер Лунина
ПСЖ готовит трансфер года. К Забарному должен перейти партнер Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
13.05.2026, 08:38 4
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 10
Футбол
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
13.05.2026, 18:29
Футбол
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
13.05.2026, 10:53
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем