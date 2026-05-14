Гвардиола узнал имя тренера, который сменит его в Манчестер Сити

После первой предварительной встречи в руководстве «Манчестер Сити» всё больше склоняются к варианту, который может определить будущее клуба после эры Пепа Гвардиолы.

По информации источника, одним из главных кандидатов на смену испанскому тренеру является Энцо Мареска. Итальянец уже фигурирует среди приоритетных вариантов на случай, если Гвардиола решит завершить свою длительную работу в «Сити» после более чем десяти лет в клубе.

Сообщается, что Мареска хорошо знаком с системой «горожан» и ранее работал в структуре клуба, что делает его подходящим вариантом для сохранения игровой философии.

В то же время окончательное решение относительно будущего тренера напрямую зависит от самого Пепа Гвардиолы. В клубе не спешат с кадровыми изменениями и лишь оценивают возможные сценарии развития событий.