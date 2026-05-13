Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удивительный камбэк. Севилья одержала зрелищную победу над Вильярреалом
Чемпионат Испании
Вильярреал
13.05.2026 20:00 – FT 2 : 3
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 мая 2026, 22:10 | Обновлено 13 мая 2026, 22:37
194
0

Удивительный камбэк. Севилья одержала зрелищную победу над Вильярреалом

Матч завершился со счетом 3:2

13 мая 2026, 22:10 | Обновлено 13 мая 2026, 22:37
194
0
Удивительный камбэк. Севилья одержала зрелищную победу над Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 13 мая 2026 года, состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Севильей».

Команды встретились на стадионе «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что первые два гола в поединке забили футболисты «желтой подводной лодки», но удержать преимущество им не удалось.

Одновременно с этим матчем прошла встреча между «Эспаньолом» и «Атлетиком», в которой каталонцы одержали победу со счетом 2:0. Она стала для «Эспаньола» первой в 2026 году.

Ла Лига 2025/26. 36-й тур, 13 мая

Вильярреал – Севилья – 2:3
Голы: Морено, 13, Микаутадзе, 20 – Осо, 36, Салас, 45+2, Адамс, 72

Эспаньол – Атлетик – 2:0
Голы: Милья, 69, Гарсия, 90+2

Фото матчей

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Турнирная таблица

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Акор Адамс (Севилья), асcист Джибриль Соу.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кике Салас (Севилья), асcист Рубен Варгас.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Oso (Севилья), асcист Люсьен Агуме.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Вильярреал), асcист Альберто Молейро.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал), асcист Жорж Микаутадзе.
По теме:
ВИДЕО. Второй ассист Фодена. Мармуш удвоил перевес Ман Сити
ВИДЕО. Отличный пас пяткой от Фодена. Семеньо открыл счет для Ман Сити
Лацио – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
фото видео голов и обзор Севилья Вильярреал Жерар Морено Жорж Микаутадзе Кике Салас Акор Адамс Эспаньол Атлетик Бильбао Пере Милья Кике Гарсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 13 мая 2026, 18:29 0
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов

Любовь к спорту точно будет плюсом

Шахтер сообщил, что матч с Оболонью будет перенесен. Известна причина
Футбол | 13 мая 2026, 17:51 18
Шахтер сообщил, что матч с Оболонью будет перенесен. Известна причина
Шахтер сообщил, что матч с Оболонью будет перенесен. Известна причина

Львов и другие украинские города находятся под продолжительной воздушной атакой российской армии

Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Футбол | 13.05.2026, 04:27
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Футбол | 13.05.2026, 07:37
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Сыграет ли Забарный? Ланс и ПСЖ выбрали стартовые составы на матч Лиги 1
Футбол | 13.05.2026, 21:07
Сыграет ли Забарный? Ланс и ПСЖ выбрали стартовые составы на матч Лиги 1
Сыграет ли Забарный? Ланс и ПСЖ выбрали стартовые составы на матч Лиги 1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 13
Футбол
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 21
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 22:27 5
Теннис
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
12.05.2026, 13:30 54
Хоккей
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 18
Футбол
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 22:59 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем