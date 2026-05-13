Удивительный камбэк. Севилья одержала зрелищную победу над Вильярреалом
Матч завершился со счетом 3:2
В среду, 13 мая 2026 года, состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Севильей».
Команды встретились на стадионе «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Интересно, что первые два гола в поединке забили футболисты «желтой подводной лодки», но удержать преимущество им не удалось.
Одновременно с этим матчем прошла встреча между «Эспаньолом» и «Атлетиком», в которой каталонцы одержали победу со счетом 2:0. Она стала для «Эспаньола» первой в 2026 году.
Ла Лига 2025/26. 36-й тур, 13 мая
Вильярреал – Севилья – 2:3
Голы: Морено, 13, Микаутадзе, 20 – Осо, 36, Салас, 45+2, Адамс, 72
Эспаньол – Атлетик – 2:0
Голы: Милья, 69, Гарсия, 90+2
Фото матчей
Турнирная таблица
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Любовь к спорту точно будет плюсом
Львов и другие украинские города находятся под продолжительной воздушной атакой российской армии