Удивительный камбэк. Севилья одержала зрелищную победу над Вильярреалом

В среду, 13 мая 2026 года, состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Севильей».

Команды встретились на стадионе «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Интересно, что первые два гола в поединке забили футболисты «желтой подводной лодки», но удержать преимущество им не удалось.

Одновременно с этим матчем прошла встреча между «Эспаньолом» и «Атлетиком», в которой каталонцы одержали победу со счетом 2:0. Она стала для «Эспаньола» первой в 2026 году.

Ла Лига 2025/26. 36-й тур, 13 мая

Вильярреал – Севилья – 2:3

Голы: Морено, 13, Микаутадзе, 20 – Осо, 36, Салас, 45+2, Адамс, 72

Эспаньол – Атлетик – 2:0

Голы: Милья, 69, Гарсия, 90+2

Getty Images/Global Images Ukraine

