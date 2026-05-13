Италия13 мая 2026, 22:29 | Обновлено 13 мая 2026, 22:48
История завершена. Скандальный нападающий сменит клуб после ЧМ-2026
Ромелу Лукаку покинет Наполи
Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку покинет итальянский «Наполи», сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, история 33-летнего футболиста с неаполитанским клубом подошла к концу. Игрок сменит команду после завершения чемпионата мира 2026 года.
В сезоне 2025/26 Ромелу Лукаку провел 7 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее «Наполи» оштрафовал Ромелу Лукаку за дисциплинарное нарушение.
