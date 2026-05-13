История завершена. Скандальный нападающий сменит клуб после ЧМ-2026

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку покинет итальянский «Наполи», сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, история 33-летнего футболиста с неаполитанским клубом подошла к концу. Игрок сменит команду после завершения чемпионата мира 2026 года.

В сезоне 2025/26 Ромелу Лукаку провел 7 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее «Наполи» оштрафовал Ромелу Лукаку за дисциплинарное нарушение.