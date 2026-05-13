Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. История завершена. Скандальный нападающий сменит клуб после ЧМ-2026
Италия
13 мая 2026, 22:29 | Обновлено 13 мая 2026, 22:48
636
0

История завершена. Скандальный нападающий сменит клуб после ЧМ-2026

Ромелу Лукаку покинет Наполи

13 мая 2026, 22:29 | Обновлено 13 мая 2026, 22:48
636
0
История завершена. Скандальный нападающий сменит клуб после ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку покинет итальянский «Наполи», сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, история 33-летнего футболиста с неаполитанским клубом подошла к концу. Игрок сменит команду после завершения чемпионата мира 2026 года.

В сезоне 2025/26 Ромелу Лукаку провел 7 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее «Наполи» оштрафовал Ромелу Лукаку за дисциплинарное нарушение.

По теме:
Левандовски нашел себе новый клуб. Согласился на безумную зарплату
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Украинский легионер из Англии летом, скорее всего, сменит клуб
Ромелу Лукаку Наполи трансферы трансферы Серии A Николо Скира
Дмитрий Вус Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футбол | 13 мая 2026, 08:38 2
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию

В беларуси разразился скандал

Алавес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 13 мая 2026, 21:11 0
Алавес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок начнется 13 мая в 22:30 по Киеву

Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Футбол | 13.05.2026, 07:37
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 13.05.2026, 18:29
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Стало известно, почему Костюк не включил Пономаренко в заявку Динамо
Футбол | 13.05.2026, 15:27
Стало известно, почему Костюк не включил Пономаренко в заявку Динамо
Стало известно, почему Костюк не включил Пономаренко в заявку Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 13
Футбол
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59
Футбол
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 22:59 3
Теннис
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем