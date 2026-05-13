Лацио – Интер. Стали известны стартовые составы на финал Кубка Италии

13 мая в 22:00 по киевскому времени начнется финальный матч Кубка Италии по футболу, в котором сыграют римское «Лацио» и миланский «Интер».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Поединок пройдет в Риме на стадионе Стадио Олимпико.

Стали известны стартовые составы на матч Лацио – Интер:

Лацио: Эдоардо Мотта, Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш, Тома Башич, Адам Марушич, Николо Ровелла, Кеннет Тейлор, Густав Исаксен, Тейяни Нослин, Маттиа Дзакканьи

Интер Милан: Жозеп Мартинес, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Дензел Дюмфрис, Янн Биссек, Петар Сучич, Николо Барелла, Петр Зелински, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес