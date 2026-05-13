ПСЖ проведет чемпионский матч в футболках с Лабубу
Парижане выбрали особую форму со специальным принтом, вдохновленным Лабубу
Во вторник вечером в матче против «Ланса» «Пари Сен-Жермен» может оформить чемпионский титул. Ради такого события парижане выбрали особую форму со специальным принтом, вдохновленным Лабубу.
«Эта инициатива демонстрирует стремление клуба укрепить свои позиции на стыке спорта, моды и современной культуры, а также продолжить свое международное влияние благодаря мероприятиям Ici C'est Paris – La Maison», – говорится в сообщении клуба в соцсетях.
Матч «Ланс» – «ПСЖ» стартует в 22:00. Команде Ильи Забарного будет достаточно не проиграть, чтобы стать чемпионами Франции.
Paris Saint-Germain will wear special printing inspired by Labubu on its Night Edition jersey match against RC Lens tonight— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 13, 2026
This initiative illustrates the Club's desire to strengthen its positioning at the crossroads of sport, fashion and contemporary culture, while continuing… pic.twitter.com/gds0vBSQ2B
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок начнется 13 мая в 22:30 по Киеву
Коуч «волков» пояснил, почему не играл Евгений Волынец