Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ проведет чемпионский матч в футболках с Лабубу
Франция
13 мая 2026, 20:36 |
656
0

ПСЖ проведет чемпионский матч в футболках с Лабубу

Парижане выбрали особую форму со специальным принтом, вдохновленным Лабубу

13 мая 2026, 20:36 |
656
0
ПСЖ проведет чемпионский матч в футболках с Лабубу
ПСЖ

Во вторник вечером в матче против «Ланса» «Пари Сен-Жермен» может оформить чемпионский титул. Ради такого события парижане выбрали особую форму со специальным принтом, вдохновленным Лабубу.

«Эта инициатива демонстрирует стремление клуба укрепить свои позиции на стыке спорта, моды и современной культуры, а также продолжить свое международное влияние благодаря мероприятиям Ici C'est Paris – La Maison», – говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Матч «Ланс» – «ПСЖ» стартует в 22:00. Команде Ильи Забарного будет достаточно не проиграть, чтобы стать чемпионами Франции.

По теме:
Скандал в Арсенале: с сотрудников требуют €1000 за финал ЛЧ
Сыграет ли Забарный? Ланс и ПСЖ выбрали стартовые составы на матч Лиги 1
Ланс – ПСЖ. Забарный – основа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ Ланс Ланс - ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Руслан Полищук Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алавес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 13 мая 2026, 21:11 0
Алавес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок начнется 13 мая в 22:30 по Киеву

Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Футбол | 13 мая 2026, 08:59 0
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром

Коуч «волков» пояснил, почему не играл Евгений Волынец

Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Футбол | 13.05.2026, 06:23
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Футбол | 13.05.2026, 07:37
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
Футбол | 13.05.2026, 17:33
Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 13
Футбол
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 8
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 12
Футбол
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 22:59 3
Теннис
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем