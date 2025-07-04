Кто такие Лабубу и почему они всем нравятся? Объясняем футбольным фанатам

В детстве, когда я говорил что-то бессмысленное, папа часто называл это «лабудой», а я быстро об этом забывал. Прошло много лет, я вырос – и теперь слово с похожим набором букв можно услышать отовсюду. Я знаю, у многих посетителей сайта есть дети. Поэтому вы, как их родители, наверное, уже слышали от них просьбу купить Лабубу – мягкую игрушку милого монстра. Если даже нет – вероятно, услышите уже в скором времени. Лабубу захватывают соцсети, их уже можно встретить не только на детской площадке – но и на улице, в общественном транспорте. И, что интересно, не только у детей. И это вполне естественно, потому что так и работает популярность. Как только волна хайпа что-то подхватит, ее уже не остановить... А если так, то дальше Лабубу вокруг нас будет становиться только больше. Хочешь не хочешь, а придется разбираться: что это такое?

Этот текст поможет в данном вопросе. Объясню, кто такие эти Лабубу и почему они всем нравятся, языком футбольного фаната – благодаря сравнениям с этим видом спорта. Тогда буду уверен, что мы друг друга поняли и что вы достаточно компетентны для того, чтобы отбиваться от детских «ну купи» профессионально и со знанием дела.

Страшные, как Реал в ЛЧ

«Реал» является рекордсменом по количеству выигранных кубков Лиги чемпионов, причем в большинстве из последних нескольких случаев он побеждал без лучшей на континенте игры – благодаря крутой реализации и умению терпеть, выживать. Именно поэтому «Реал» стал ощущаться «боссом» ЛЧ каждый год: кажется, его почти невозможно победить. Он может плохо играть в футбол – но шокировать в любой момент. Он может казаться беспомощным – а потом забить гол и пройти дальше. И никто не удивится. Так вот, Лабубу также внушают страх. У них острые зубы и хищный взгляд, поэтому понятно: они могут постоять за себя. Обычно мы ожидаем от детской мягкой игрушки, чтобы она была только милой – но эта предлагает нечто большее. Она выглядит как боец, борец, который готов отбиться от любой атаки. Чем вам не «Реал» в ЛЧ?

Милые, как акции в футболе

Реклама в футболе – то, что существовало всегда. А вот проведение масштабных акций здесь стало возможным относительно недавно, когда этот вид спорта стал №1 в мире. Футбол смотрят миллионы, поэтому напоминание о чем-то хорошем, человечном и полезном на щитах возле поля, в рекламе по телевизору, на мяче и т.д. – это возможность изменить мир к лучшему. А часто это еще и очень мило. Как, например, бывает каждый год, когда фанаты «Бетиса» устраивают акцию с забрасыванием газона стадиона мягкими игрушками. Тогда одновременно с трибун летят на поле десятки тысяч... И все они идут на благотворительность. Очень мило. И Лабубу – также милые. Во-первых, как уже было сказано, мягкие. Во-вторых, очень часто – пастельных и приглушенных цветов. Например, светло-розового, бежевого, близкого к белому серого и т.д. Приятно смотреть – как и на благотворительные акции в футболе.

Экзотичные, как клубы на КЧМ

На текущем турнире большинство команд – не из Европы. И многие из них удивили и запомнились. Например, «Ботафого» вылетел в первом же раунде плей-офф – но не пропустил от «ПСЖ» в группе (1:0). Или «Интер Майами», который не может в рывки – но способен выигрывать за счет мастерства своих исполнителей. Или тот же «Окленд», который сначала проиграл 0:10 «Баварии», а затем смог набрать очко в поединке с «Бока Хуниорс» (1:1). Команды с разных континентов играли по-своему, предлагали свежие идеи на поле – полностью оправдали статус «экзотических». Часто было достаточно посмотреть поединок минуту-две, чтобы понять: этот клуб не из Европы. То же самое с Лабубу, которые имеют большие уши, мягкую шерсть и хищный взгляд – сразу понятно, что они «неместные». И это действительно так: дизайн делал гонконгский художник Касин Лун.

Озорные, как Ямаль

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Ламина часто сравнивают с Месси за его дриблинг, однако его стиль обводки совсем не такой, как у Лео. Дриблинг аргентинца всегда был максимально эффективным. Месси обводил одного, второго и третьего для того, чтобы забить гол или отдать голевой пас. А Ямаль делает это в том числе для того, чтобы поймать кураж и доказать себе и другим, что он может на поле все. На уровне идеи это совсем другое. Ямаль не только играет в футбол – он еще и играет с соперниками, откровенно шалит. Лабубу делают то же самое по лору: развлекаются в лесу, хорошо проводят время, живут счастливой жизнью. И все это – среди фей и троллей, в вымышленном мире, где не так уж много проблем. Точно так же и Ямаль, которому еще нет 18 лет, наслаждается игрой в футбол – и не думает о чем-то более сложном. Потому что может себе позволить шалить.

Сюрпризные, как сезоны Наполи

Каждый год «Наполи» в последнее время – либо очень успешный, либо совершенно провальный. В 2023-м команда выиграла первый титул Серии А за три десятилетия, а уже в следующем сезоне финишировала на 9-й позиции – вне зоны еврокубков. А теперь снова чемпионство. Нет варианта «просто финишировать в зоне ЛЧ» – будет либо большая радость, либо большое разочарование. То же самое с распаковкой Лабубу, которые продаются в сюрпризных коробочках – заранее не узнаешь, какой внутри. Цвет, выражение лица, дизайн – все станет известно уже после того, как распакуешь. Тогда ребенок либо обрадуется, потому что получил именно ту игрушку, которую хотел, либо расстроится: такая уже есть/совсем не нравится. Но точно не стоит ожидать равнодушного отношения. Лабубу этого не позволят. Как и «Наполи», который уже 3 года подряд катает нас на этих американских горках.

Стали популярны со временем, как ПСЖ

Кто болел за «ПСЖ» за пределами Парижа до старта предыдущего сезона? По ощущениям – единицы. Потому что команда в Европе представляла чемпионат, который никто не смотрит, и не могла «продать» себя игрой. К тому же, ни разу за всю историю своего существования не выигрывала ЛЧ. То же самое с Лабубу, которые начали свою жизнь в книгах еще 10 лет назад, а как игрушки получили популярность вот только сейчас – аж в 2025-м. Просто регулярная работа с ежегодными обновлениями (новые виды, новые тематические серии) наконец дала результат. То же самое с «ПСЖ», который шел к победе в ЛЧ много лет. Сначала поднимал статус для получения возможности приглашать топ-футболистов, затем чуть ли не каждый год назначал нового тренера, с которым станет лучшей версией себя, а дальше целенаправленно работал над улучшением состава для Энрике... И все удалось. Теперь за «ПСЖ» болеют миллионы. И Лабубу покупают не меньше.

Ценны, как трофей для Тоттенхэма

В мае «шпоры» выиграли ЛЕ – первый кубок за 17 лет. Теперь та известная фраза о «Тоттенхэме», пожалуй, больше не актуальна. Болельщики праздновали тогдашний триумф как последний, хотя он был не то чтобы эффектным и ярким: команда провалилась в сезоне АПЛ, а финал выиграла благодаря «игре в автобус» в последние полчаса. Но фанатам было все равно, ведь контекст не важен в момент большого счастья. Главное – получить трофей для коллекции. То же самое с Лабубу, на которых активно «охотятся» коллекционеры. За некоторые игрушки люди на аукционах готовы предложить пару сотен долларов. И это может быть вполне себе обычный Лабубу, который на первый взгляд ничем не выделяется среди других, но для настоящих фанатов он важен. То же самое с «Тоттенхэмом» и трофеем ЛЕ, который имел бы совсем небольшую ценность для какой-то другой команды – но не для лондонцев.

Противоречивые, как Моуринью

ФК Фенербахче. Жозе Моуриньо

Мы все знаем, как ведет себя Жозе во время матчей: много нервничает, кричит на игроков, упрекает судей, взаимодействует с болельщиками (хорошо, если только со своими), конфликтует с тренером команды-соперницы... Поэтому у него и плохая репутация, потому что Моуринью в технической зоне – невыносимый. Но потом он выходит из нее... и оказывается, что он вполне себе хороший человек. После отъезда из Манчестера он был экспертом на ТВ – произвел впечатление интеллигента и более чем адекватного специалиста. А на своих пресс-конференциях и интервью он всегда «топит» в комплиментах других менеджеров, говорит очень много хорошего о них, нередко – и о своих футболистах. Вот такой противоречивый образ. Вполне можно сравнить с Лабубу, которые имеют острые зубы – но мягкие, имеют страшный вид – являются дружелюбными, не прямо на 100% современные (дети любят интерактивные игрушки) – но хорошо продаются.

Везде, как фанаты МЮ

Каждый год СМИ проводят опросы среди болельщиков в разных городах, странах, на разных континентах – и каждый раз «МЮ» в топ-2 или топ-3 команд с наибольшей поддержкой. Казалось бы, это нелогично: коллектив уже много лет подряд не выигрывает. Но для настоящих фанатов это ничего не меняет. Каждое лето на улице, даже в Украине, можно встретить человека в футболке «Манчестер Юнайтед». Почему? Я не знаю. Видимо, из-за большой истории и памяти о не менее больших победах. А вот, например, кого-то в футболке «Баварии» или «ПСЖ» еще придется поискать. Такая же ситуация с Лабубу, о которых можно услышать на детской площадке, в магазине, вообще где угодно, а еще – прочитать в соцсетях и даже на спортивном сайте. Что бы там ни выпускала компания-производитель этой игрушки сейчас, о ней все равно будут говорить. Напоминает ситуацию с поддержкой «МЮ».

Нравятся всем, как футбол

Лиса из «Blackpink» болела за «ПСЖ» на одном из матчей команды. Рианна посещала поединки «Арсенала» и «Ювентуса», отмечала Озила, встречалась с Бензема. Сын Ким Кардашьян болеет за «Арсенал», ее видели на матчах команды вместе с ним. Дуа Липа поддерживает «Ливерпуль». А еще каждая из названных знаменитостей засветилась со своим Лабубу в последнее время, а Лису вообще связывают с приобретением популярности этой игрушки: «показала» ее миру, и все захотели такую же. Так что мировые звезды любят Лабубу. Как и футбол. Да и сами игроки – тоже. Тюрам, Погба, Де Поль, Чалханоглу, Алли – это только самые известные фамилии футболистов, у которых есть свои Лабубу, у некоторых из них – целые коллекции. Только вопрос времени, когда мы увидим эту игрушку в раздевалке какой-нибудь из команд после победы/на ее праздновании. Потому что Лабубу захватывают мир, и это не остановить. Даже до этого сайта добрались, как видите.

Лично к вам – еще нет? Ну, если вы являетесь родителями детей – ваше спокойствие не будет долгим и одним лишь «какая-то лабуда» вы не отделаетесь...