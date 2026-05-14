ПСЖ решил создать проблемы Шахтеру. На кону – большие деньги

Чемпион Франции ПСЖ включился в борьбу за 18-летнего бразильского таланта Габриэля Мека.

По информации источника, французский гранд уже следит за молодым футболистом, трансферная стоимость которого оценивается примерно в 20 миллионов евро.

Впрочем, парижанам придется выдержать серьезную конкуренцию. Интерес к бразильцу также проявляют «Вильярреал», «Севилья», «Ньюкасл», «Порту» и донецкий «Шахтер».

Мек может стать одним из самых дорогих трансферов в истории «Шахтера», а пока в списке лидирует Бернард, которого в сезоне 2013/14 купили за 25 миллионов евро.