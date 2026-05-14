Сабо объяснил, почему Динамо едва не опозорилось в матче с Колосом
Киевляне победили со счётом 2:1
Известный украинский тренер Йожеф Сабо отреагировал на победу «Динамо» над «Колосом» (2:1).
– Быстрые голы в первом тайме расслабили хозяев, учитывая то, как развивались события во втором тайме?
– Я не знаю, что говорил в перерыве своим подопечным Игорь Костюк, но слова Руслана Костышина, видимо, повлияли на команду, поскольку «Колос» временами превосходил «Динамо». Они забили гол, было еще несколько моментов, но хорошо сыграл Руслан Нещерет.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
