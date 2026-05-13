Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗАХАРЧЕНКО: «После 2:0 начали больше думать о сохранении результата»
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 19:13 | Обновлено 13 мая 2026, 19:41
289
0

ЗАХАРЧЕНКО: «После 2:0 начали больше думать о сохранении результата»

Владислав Захарченко признал, что «Динамо» может играть лучше

13 мая 2026, 19:13 | Обновлено 13 мая 2026, 19:41
289
0
ЗАХАРЧЕНКО: «После 2:0 начали больше думать о сохранении результата»
ФК Динамо Киев. Владислав Захарченко

Защитник «Динамо» Владислав Захарченко прокомментировал домашний матч против «Колоса», в котором «бело-синие» победили со счетом 2:1.

– Мы, конечно, рады, что победили, но должны играть лучше. Первый тайм мы провели достаточно хорошо, но во втором тайме, не знаю почему, отдали инициативу сопернику. Поэтому, конечно, рады победе, но должны прибавлять.

– Соперник добавил во втором тайме, или все же ваша команда где-то подсела?

– Конечно, соперник начал действовать более агрессивно, выше нас прессинговать. Но мы, возможно, потому что уже вели 2:0, стали больше думать о сохранении результата. Поэтому инициатива перешла к сопернику.

– Уже в субботу у вас еще один матч чемпионата Украины, а через неделю – ответственный матч в финале Кубка Украины. Чувствуете ли вы, что перед матчем, который может принести команде трофей, хочется себя поберечь и не тратить лишние силы?

– Нет, конечно такого нет. У нас не 11 человек в команде, а гораздо больше, и все играют примерно на одном уровне. Если кто-то потратит больше сил в сегодняшней игре, то в кубковом матче выйдут другие футболисты, которые будут не уставшими, свежими и покажут тот же уровень игры.

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2025/2026 состоится 20 мая 2026 года во Львове на стадионе «Арена Львов». За трофей сыграют «Динамо» и «Чернигов».

По теме:
Алаа Грам забил 99-й африканский гол в истории Шахтера
Шахтер и Оболонь были вынуждены покинуть поле на 17 минуте матча во Львове
ВИДЕО. Шедевр Грама. Шахтер за пять минут дважды шокировал Оболонь
Владислав Захарченко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка Кубок Украины по футболу Чернигов
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 13 мая 2026, 06:54 9
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата

Футболист присоединится летом к «Трабзонспору»

ЛНЗ гарантировал еврокубки. Черкасская команда впервые получит медали УПЛ
Футбол | 13 мая 2026, 17:52 2
ЛНЗ гарантировал еврокубки. Черкасская команда впервые получит медали УПЛ
ЛНЗ гарантировал еврокубки. Черкасская команда впервые получит медали УПЛ

Подопечные Виталия Пономарева не опустятся ниже третьего места чемпионата Украины

Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
Футбол | 13.05.2026, 17:33
Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Футбол | 13.05.2026, 07:37
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
Футбол | 12.05.2026, 18:17
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 22:59 3
Теннис
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59
Футбол
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 12
Футбол
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 49
Бокс
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 22:27 6
Теннис
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем