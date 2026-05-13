ЗАХАРЧЕНКО: «После 2:0 начали больше думать о сохранении результата»

Защитник «Динамо» Владислав Захарченко прокомментировал домашний матч против «Колоса», в котором «бело-синие» победили со счетом 2:1.

– Мы, конечно, рады, что победили, но должны играть лучше. Первый тайм мы провели достаточно хорошо, но во втором тайме, не знаю почему, отдали инициативу сопернику. Поэтому, конечно, рады победе, но должны прибавлять.

– Соперник добавил во втором тайме, или все же ваша команда где-то подсела?

– Конечно, соперник начал действовать более агрессивно, выше нас прессинговать. Но мы, возможно, потому что уже вели 2:0, стали больше думать о сохранении результата. Поэтому инициатива перешла к сопернику.

– Уже в субботу у вас еще один матч чемпионата Украины, а через неделю – ответственный матч в финале Кубка Украины. Чувствуете ли вы, что перед матчем, который может принести команде трофей, хочется себя поберечь и не тратить лишние силы?

– Нет, конечно такого нет. У нас не 11 человек в команде, а гораздо больше, и все играют примерно на одном уровне. Если кто-то потратит больше сил в сегодняшней игре, то в кубковом матче выйдут другие футболисты, которые будут не уставшими, свежими и покажут тот же уровень игры.

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2025/2026 состоится 20 мая 2026 года во Львове на стадионе «Арена Львов». За трофей сыграют «Динамо» и «Чернигов».