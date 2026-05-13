ОФИЦИАЛЬНО. УАФ отстранила тренера клуба Украинской Премьер-лиги

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял решение о матче 26-го тура, в котором «Полтава» сыграла вничью с криворожским «Кривбассом» (3:3).

КДК рассмотрел материалы по удалению тренера СК «Полтава» Игоря Тимченко и отстранил наставника от участия в соревнованиях на 4 (четыре) матча, из которых 1 (один) условно с испытательным сроком 1 (один) год.

Главный тренер полтавского клуба должен заплатить обязательный денежный взнос в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) гривен (за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча).

После 28 сыгранных туров «Полтава» набрала 12 баллов и разместилась на последней позиции в турнирной таблице – клуб досрочно вылетел в Первую лигу. Поединки против «Динамо» и «Эпицентра» не будут иметь особого значения для команды Тимченко.