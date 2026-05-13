  4. И этот туда же. Тренер Реала согласен с Пересом: «У нас украли 7 титулов»
13 мая 2026, 18:53 | Обновлено 13 мая 2026, 19:33
И этот туда же. Тренер Реала согласен с Пересом: «У нас украли 7 титулов»

Альваро Арбелоа прокомментировал слова президента «Реала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поддержал президента клуба Флорентина Переса, который заявил, что при нем мадридцы выиграли семь титулов Ла Лиги, а должны были праздновать 14 побед.

Чувствуют ли болельщики, что «Реал» был лишен семи чемпионских титулов? – спросили Арбелоа.

«Да, конечно. Мы все знаем, что происходило более двадцати лет назад, мы в курсе, потому что, конечно, есть вещи, о которых мы знаем не так хорошо. И, конечно, всем нам хотелось бы, чтобы дело было урегулировано – второй человек в судейском корпусе получал деньги от футбольного клуба, что явно не является законным и не имеет никакого смысла для тех из нас, кто участвует в этом соревновании. И невероятно, что только «Реал» хочет защищать законность в футболе. Это чувство разделяют все мадридцы, оно у нас было ещё до того, как мы узнали об этом деле, и оно только укрепилось».

Вы сказали, что к «Реалу» относятся иначе, чем к другим клубам мира. Что вы имеете в виду?

«Думаю, это совершенно очевидно, и это мнение разделяют все мадридцы. Двойные стандарты, применяемые к «Реалу» по сравнению с другими клубами, существовали всегда. Мы не можем отрицать, что у нас два года не было титулов. Сколько команд не выигрывали титулы больше двух лет? Очень, очень много. Сколько команд выиграли Кубок европейских чемпионов, как «Реал» в последние годы? У нас более чем вдвое больше Кубков европейских чемпионов, чем у второй по количеству чемпионских титулов команды, и тем не менее стабильность и сила клуба ставятся под сомнение. Я считаю, что члены клуба не наивны, они достаточно умны, и их ранит это ежедневное плохое отношение со стороны многих людей. И именно здесь, я думаю, они согласны с нашим президентом», – добавил тренер «Реала».

реал дно
