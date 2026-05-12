Флорентино ПЕРЕС: «У меня 66 трофеев в футболе и баскетболе»

Во вторник, 12 мая 2026 года, состоится экстренная пресс-конференция президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

Во время мероприятия функционер оценил провальный сезон для королевского клуба:

«Я разочарован тем, что в этом году мы ничего не выиграли. Но позвольте напомнить вам, что у меня 7 побед в Лиге чемпионов и 66 трофеев в футболе и баскетболе в качестве президента «Реала».

В сезоне Ла Лиги 2025/26 футбольная команда «Реала» идет на 2-м месте в турнирной таблице и уже гарантированно не станет чемпионом Испании, набрав 77 очков в 35 матчах. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.

Баскетболисты «Реала» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании с 52 очками после 30 игр.