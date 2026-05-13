  4. ПИХАЛЕНОК: «Не знаю, почему так получилось. Колос просто перевернул игру»
Украина. Премьер лига
ПИХАЛЕНОК: «Не знаю, почему так получилось. Колос просто перевернул игру»
Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок оценил победу над «Колосом» (2:1).

– Первый тайм мы здорово играли, кроме момента у Цурикова, когда он пробивал – сначала в Нещерета попал, а потом выше. А во втором тайме действительно им удалось выровнять игру. Я не знаю, что произошло. Будем разбирать моменты и смотреть.

– Насколько довольны в принципе тем, что удалось обыграть «Колос»? Поскольку до этого была определенная отрицательная серия – две ничьи в предыдущем сезоне, поражение в этом. А сегодня удалось добиться результата.

– Конечно, для такого клуба, как «Динамо», то, что мы идем на четвертой строчке, – это недопустимо. Но будем стараться каждую игру выигрывать. Хорошо, что сегодня взяли три очка, но второй тайм прошел, можно сказать, под диктовку «Колоса».

– В чем видите причину возникновения этих проблем?

– Просто перевернули игру, соперники больше начали правильно размещаться и больше зон и подборов выигрывать. А когда выигрываешь каждый подбор мяча, ты проводишь атаку, ты на мяче. Если ты проигрываешь, конечно, что тяжело, ты в низком блоке будешь каждый раз обороняться. Потому так и получилось во втором тайме.

Александр Пихаленок Динамо - Колос Динамо Киев Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Нещерет
Руслан Полищук Источник: FootballHub
