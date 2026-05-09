ПИХАЛЕНОК: «На протяжении сезона у нас были более тяжелые матчи, чем с ЛНЗ»

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал нулевую ничью в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги против «ЛНЗ».

– Сегодня нам не хватило забитого мяча. «ЛНЗ» в присущем стиле играл низким блоком по схеме 5-3-2, но, несмотря на это, тоже имел свои возможности. Нулевая ничья, но обе команды могли сегодня забить мяч.

– «ЛНЗ» является одним из лидеров чемпионата по уровню интенсивности на футбольном поле. Сегодняшний матч был самым трудным в сезоне по физической нагрузке?

– В течение сезона у нас были более тяжелые матчи. Большим вызовом стало преодолеть их оборону, поэтому мы создали не так много моментов, но нам предстояло их реализовать.

– В конце матча команды играли более открыто и активно обменивались атаками, но игра завершилась без голов. Реализация стала решающим фактором, или возникли другие обстоятельства, которые помешали забить мяч?

– Думаю, дело все же в реализации. В матче против такой команды, как «ЛНЗ», не будет много моментов, но ими нужно воспользоваться. К сожалению, сегодня нам этого не удалось.